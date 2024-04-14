"محاولةً لإفشال جهود الوساطة".. فصائل فلسطينية تدين استهداف نازحين حاولوا العودة إلى منازلهم في شمالي قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

اعتبر تجمع "القوى الوطنية والإسلامية" اليوم الأحد، أن "إسرائيل" استهداف الاحتلال النازحين أثناء محاولتهم العودة إلى بيوتهم في شمال قطاع غزة محاولة "لإفشال جهود الوساطة لإبرام صفقة تبادل أسرى".

جاء ذلك، تعقيبًا على استشهاد 5 فلسطينيين بينهم امرأة، بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مئات النازحين الفلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة الذي يصر الجيش الإسرائيلي على منع عودة السكان إليه.

وقال تجمع القوى الفلسطينية، في بيان صحافي: إن "الإرهاب والإجرام الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية لا زالت متواصلة على شعب فلسطين في كل مكان، حيث استهدف الاحتلال صباح اليوم المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ العائدين لمناطقهم التي نزحوا منها (شمال القطاع)".

وأضاف أن "العديد من الشهداء ارتقوا ومازال جزء منهم تحت النار والحصار، في جريمة جديدة تؤكد على أن الاحتلال الصهيوني تجاوز كل القوانين والمواثيق والأعراف والقرارات الدولية".

واعتبر أن "هذه الجريمة وسيلة لتعطيل وإفشال واضح وصريح لكل الجهود والوساطات الساعية للوصول لاتفاق وصفقة تبادل جادة وحقيقية".

ودعا التجمع "المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية لتحمل مسؤولياتهم ووقف حرب الإبادة الجماعية وحماية المدنيين النازحين وتأمين عودتهم لبيوتهم ومناطقهم بسلامة وتوفير كل ما يلزم لتحقيق سبل العيش لهم.

ويضم تجمع "القوى الوطنية والإسلامية" حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إضافة إلى فصائل أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل عدوانًا على غزة، أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وعن دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.