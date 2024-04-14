في الضفة الغربية.. 464 شهيدًا برصاص الاحتلال و"مليشيات المستوطنين" منذ تشرين الأول الماضي

غزة - فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 464 شهيدًا، وإصابة 4800 آخرين، في الضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن 4 مواطنين استشهدوا، وأصيب نحو 60 آخرين، غالبيتهم برصاص قوات الاحتلال والمستعمرين الحي، بينهم 10 إصابات بحالة خطيرة، منذ يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت أن الشهداء هم: الشهيد محمد عصام شحماوي (22 عامًا) من طوباس، ومحمد رسول دراغمة (26 عامًا) من طوباس، وجهاد عفيف صدقي أبو علية (25 عامًا) من المغير، والطفل عمر أحمد حامد (17 عامًا) من بيتين.

وفي قطاع غزة، يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 33,700 مواطن، وإصابة نحو 76,400 مواطن.

لليوم الرابع على التوالي، يهاجم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، منازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، بينما تم إضرام النار بمركبات فلسطينية في أريحا والأغوار، كما أحرقت عصابة من المستوطنين عددًا من المنازل وطردوا سكانها ولاحقوهم وسط تهديدات بالقتل.

وأحرق مستوطنون الليلة الماضية، مركبة لأحد الفلسطينيين في محافظة طوباس، تزامنًا مع تواصل اعتداءاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودمر المستوطنون خلايا طاقة كهربائية تغذي التجمع السكاني "عين غزال" في الفارسية بطوباس، إلى جانب إحراق مركبة المواطن أحمد حسين أبو محيسن.





وشهدت مناطق مختلفة في الأغوار اعتداءات للمستوطنين ضد الفلسطينيين، من حرق مساكن ومركبات وبسطات خضار، وتدمير واعتداء على مركبات المواطنين المارة.

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب قرى العوجا، وفصايل، والنبي موسى، والمعرجات، بمحافظة أريحا والأغوار.

وانتشر المستوطنون في منطقة المثلث من بلدة العوجا، ومفرقا قرب فصايل، وأغلقوا طريق مفترق في واد القلط، وطريق النبي موسى، وأعاقوا مرور المركبات عبر طريق سطح البحر.

وتجمهر المستوطنون في منطقة المعرجات، تحديدًا قرب مفرق الطيبة على الطريق الواصل بين مدينتي أريحا ورام الله، وهاجموا مركبات المواطنين.

في غضون ذلك، أغلقت قوات الاحتلال فجر اليوم، مدخل بلدة سنجل شمالي رام الله، واقتحمت البلدة وأطلقت القنابل الضوئية والصوتية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترمسعيا، وقريتي المزرعة الشرقية وأبو فلاح شمال شرقي رام الله، فيما أصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية بيت فوريك شرقي نابلس.





وأصيب مواطنان، الليلة الماضية، برصاص مستعمرين خلال هجومهم على بلدة سنجل شمال شرقي رام الله.

وأطلق المستوطنون الرصاص الحي باتجاه المواطنين، وهاجموا مركبات المارة على الشارع الرئيسي، ومنازل الفلسطينيين.

واقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال قرية رأس كركر غربي رام الله، بينما تجمع عشرات المستوطنين على مداخل بلدات سلفيت، وتحديدا مداخل قرية حارس وبلدة دير بلوط غربي المدينة.