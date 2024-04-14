شهداء وجرحى باستهداف الاحتلال مئات من النازحين حاولوا العودة إلى شمال قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم امرأة، ظهر اليوم الأحد، بقصف مدفعي للاحتلال استهدف مئات النازحين الفلسطينيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن "خمسة شهداء بينهم امرأة وعددًا من المصابين وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة من النازحين الذين حاولوا العودة إلى شمال القطاع عبر شارع الرشيد الساحلي".

في حين قالت مصادر طبية لـوكالة "الأناضول"، إن فلسطينية استشهدت وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف نازحين خلال محاولتهم العودة إلى شمال غزة عبر شارع "الرشيد" الساحلي.

ونقلاً عن شهود عيان، فإن المئات من الفلسطينيين يحاولون العودة إلى شمال غزة عن طريق جسر وادي غزة على شارع الرشيد، ونجح عدد قليل جداً منهم، جمعيهم نساء وأطفال، في الوصول إلى شمال القطاع.

وأكد شهود كانوا ضمن الذين حاولوا العودة للشمال، أن الجيش الإسرائيلي طلب منهم العودة إلى الجنوب وأطلق النار والقنابل الدخانية تجاههم؛ لمنعهم من استكمال الطريق والوصول إلى الشمال.

ورغم ذلك لا تزال العائلات توجد على جسر وادي غزة وعلى شاطئ البحر بتلك المنطقة؛ في محاولة منها للعودة إلى المناطق التي نزحوا منها.

وتصر حركة "حماس"، في مفاوضات الهدنة، على عودة النازحين، إلى شمال القطاع، باعتبارها شرطاً أساسياً ضمن شروط أخرى لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، وصولاً إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.