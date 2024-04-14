"لا تنم، ففرصة الهروب أقل من عشر ثوان".. قراصنة يخترقون رادارات "إسرائيلية" ويوجهون مئات آلاف الرسائل

غزة - فلسطين أون لاين

في عملية جديدة، اخترقت مجموعة قرصنة إيرانية رادارات في "إسرائيل"، ووجهت مئات الآلاف من رسائل التهديد إلى المستوطنين الإسرائيليين، دعتهم فيها لمعارضة حكومة بنيامين نتنياهو، تزامنًا مع الرد العسكري الإيراني بـ "سربًا من الطائرات المسيّرة والصواريخ المتفجرة" أطلقتها إيران، ليل السبت/ الأحد، في أول هجوم مباشر تشنه ردًاعلى استهداف قنصليتها في دمشق.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "Jerusalem Post" العبرية، اليوم الأحد، فإن مجموعة قرصنة إيرانية تطلق على نفسها اسم "حنظلة"، نجحت في اختراق أنظمة الرادار الإسرائيلية، ودعت الإسرائيليين إلى معارضة حكومتهم وتأييد إيران.

أضافت الصحيفة أن هذه المجموعة خاطبت الإسرائيليين بقولها، في أكثر من 500 ألف رسالة بعثت بها إليهم، إنهم سيدفعون ثمن جرائم قادتهم، وأكدت لهم أن أولئك القادة سوف يندمون على "مغامراتهم الحمقاء"، ودعتهم لإخلاء المدن حتى لا يتضرروا.

كما خاطبت رسالة مجموعة "حنظلة" المواطن الإسرائيلي بقولها "لا تتردد، لا تنم، ففرصة الهروب أقل من عشر ثوان، وربما نختار مدينتك".

فيما قالت "جيروزاليم بوست" إنه رغم عدم التحقق من هذه التهديدات، فإن خبراء الأمن السيبراني بـ "إسرائيل" يعربون عن قلقهم المتزايد بشأن احتمال شن هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف البنية التحتية الحيوية.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة القرصنة "حنظلة"، المرتبطة بإيران، الشهر الماضي، أنها استولت على أكثر من 740 غيغابايت من البيانات المهمة والحساسة لشركة "فايبر"، من خلال هجوم الفدية على تطبيق "فايبر ماسنجر" الإلكتروني.

وقامت المجموعة التي تعرف نفسها بأنها مناهضة لإسرائيل ومؤيدة لحماس، بعرض المعلومات للبيع على قناتها على "تليغرام" مقابل ثماني عملات بيتكوين؛ أي ما يعادل 540 ألف دولار.

كما ادعى أعضاء مجموعة قرصنة إيرانية أنهم تمكنوا من الوصول إلى الكود المصدري لهذا البرنامج، من خلال نشر صور لصفحة إدارة التطبيق.

يذكر أن تطبيق "فايبر ماسنجر" تأسس في عام 2010 على يد اثنين من رواد الأعمال الإسرائيليين في "تل أبيب"، واشترت شركة التكنولوجيا اليابانية "راكوتن" هذا التطبيق في عام 2014 مقابل 900 مليون دولار.

المصدر / وكالات