حماس: العملية العسكرية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني "حق طبيعي" و"رد مستحق"

غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن العملية العسكرية الإيرانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، حق طبيعي، ورد مستحق، على عدوان الاحتلال واغتياله قادة الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الحركة في تصريح صحافي، اليوم الأحد، إنّنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نعتبر العملية العسكرية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في إيران ضد الكيان الصهيوني المحتل، حقاً طبيعياً ورداً مستحقاً على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عددٍ من قادة الحرس الثوري فيها".

وأضافت الحركة: "إننا وإذ نؤكّد على الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الصهيونية، لندعو أمّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة لمواصلة إسنادهم لطوفان الأقصى، ولحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكانت الجمهورية الإسلامية في إيران قد ردت الليلة الماضية على عدوان الاحتلال على سفارتها في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر الجاري، بقصف دولة الاحتلال بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة.

وفجر اليوم الأحد شنت إيران هجومها المرتقب على إسرائيل"، ردًا على قصف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، بإطلاق عشرات المسيّرات والصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي.

ويأتي هذا التصعيد وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث تشن "إسرائيل" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عدوانًا مدمرًا على القطاع خلف أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل "إسرائيل" الحرب وارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.