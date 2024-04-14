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"في أشرف معارك الكون".. السنوار يبعث رسالة إلى إسماعيل هنية لتعزيته باستشهاد أبنائه وأحفاده

14 ابريل 2024 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

وجه يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، رسالة تعزية إلى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، باستشهاد 3 من أبنائه وعدد من أحفاده في استهداف من قبل الاحتلال بمدينة غزة الأربعاء الماضي.

وكتب السنوار في الرسالة، نقلتها قناة الأقصى عبر منصتها على "التليجرام"، "باسمي واسم إخواني في قيادة الحركة في قطاع غزة، وباسم إخواننا أبو خالد وإخوانه في قيادة كتائب القسام، وباسم عموم مجاهدينا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وشعبنا، نتقدم لكم وللعائلة الكريمة بأسمى آيات العزاء بل المباركة باصطفاء الله لهذه الكوكبة من أبنائكم وأحفادكم".

وتابع القيادي السنوار: "فهو اصطفاء الشهداء في أشرف معارك الكون، معركة طوفان الأقصى"، مضيفًا: أننا "نثمن عاليا صمودكم ورباطة جأشكم وأنتم تتلقون هذا الخبر (..)".

وأردف قائلًا: "هذه الدماء التي تروي أرض القطاع وهذه المواقف والكلمات التي سيخلدها التاريخ تسكب الحياة في عروق هذه الأمة لتنهض إلى عزها ومجدها".

وختم السنوار رسالته بالقول: "الله نسأل لكم الثبات والرضا والقبول، ولشهدائكم ولشهداء شعبنا القبول والرضوان ومن منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا".


والأربعاء الماضي، اغتال جيش الاحتلال 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في قصف استهدفهم بمدينة غزة، بينما كانوا يستقلون مع عدد من أحفاده سيارتهم، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، لحظة استهدافهم من قبل طائرة للاحتلال ما أسفر عن استشهادهم.

وفي أول تعليق له على عملية الاغتيال، قال هنية في مقابلة له، "أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد.. بهذه الآلام والدماء نصنع الآمال والمستقبل والحرية لشعبنا ولقضيتنا ولأمتنا".

وأضاف هنية "كل أبناء شعبنا وكل عائلات سكان غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء أبنائهم وأنا واحد منهم.. وما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم".

وأردف رئيس حماس "الاحتلال يعتقد أنه باستهداف أبناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا.. نقول له إن هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتا على مبادئنا وتمسكا بأرضنا".

 

#غزة #هنية #السنوار

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