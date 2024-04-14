"سربًا من الصواريخ والمسيّرات".. الاحتلال يعلن حصيلة الهجوم الإيراني ويعترف بإصابة قاعدة عسكرية

غزة - فلسطين أون لاين

أطلقت إيران، ليل السبت/ الأحد، سربًا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ، في أول هجوم مباشر تشنه ردًاعلى استهداف قنصليتها في دمشق.

وقال صحفيون من رويترز إنهم سمعوا دويًا قويًا نتيجة لما وصفته وسائل إعلام محلية بأنه اعتراض جوي لطائرات مسيرة متفجرة.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر تحول سماء دولة الاحتلال ومدن الضفة الغربية التي تعج بالمستوطنات باللون الاحمر نظرا للطائرات والصواريخ التي قالت طهران أنها موجهة إلى أهداف محددة.

🔴 #شاهد | الصواريخ الإيرانية ومحاولة التصدي لها من باحات المسجد الأقصى المبارك. pic.twitter.com/XswKreDW87 — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 13, 2024

وعبرت الصواريخ والطائرات سماء مدن الضفة الغربية وسمعت أصوات انفجارات ضخمة، وجاءت عمليات الإطلاق وفقا لوسائل إعلام إيرانية من إيران واليمن وسوريا والعراق ولبنان.

في الوقت نفسه، نفّذ حلفاء لإيران في المنطقة، حزب الله اللبناني و"الحوثيون" في اليمن، هجمات ضد دولة الاحتلال، "عبر صواريخ كاتيوشا" أطلقت في اتجاه هضبة الجولان المحتلة، وعبر مُسيرات في اتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إيران أطلقت وابلًا كثيفًا من الصواريخ الباليستية ومئات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، تجاه دولة الاحتلال، ونتيجة لذلك، تم إطلاق صافرات الإنذار في سلسلة من المستوطنات في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، من بئر السبع وديمونة، مرورًا بالقدس والضفة الغربية إلى هضبة الجولان

🔴 #شاهد | مصادر عبرية: إيران أطلقت 70 صاروخاً إضافياً و بذلك يصل عدد الصواريخ التي أطلقتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة الى 150 صاروخ. pic.twitter.com/DvpImVNpqQ — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 13, 2024

من جانبه، قال جيش الاحتلال إن أكثر من 100 طائرة مسيرة أطلقت من إيران، بينما قالت مصادر أمنية في العراق والأردن، إن العشرات منها شوهدت وهي تحلّق فوق البلدين. وقال مسؤولون أمريكيون إن الجيش الأمريكي أسقط بعضها.

فيما أقرت "إسرائيل" بإصابة قاعدة لجيشها في الهجوم الإيراني الذي طال مدناً لها.

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء السبت، إن "الحرس الثوري" بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف في إسرائيل، وهو ما أكده الجيش الإسرائيلي.

وقال التلفزيون الإيراني إن "نصف الصواريخ أصابت أهدافها حتى الآن"، فيما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع، قوله إن "عمليات معاقبة إسرائيل لم تنته بعد ومستمرة"، مشيرة إلى أن جميع أهداف الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات كانت عسكرية.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن أهم قاعدة جوية إسرائيلية في النقب تعرضت لـ"هجوم ناجح" بصواريخ "خيبر" الإيرانية، مشيرة إلى أن القاعدة استُخدمت في الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من الشهر الجاري.

ويأتي الرد الإيراني انتقاماً من تعرُّض القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق، مطلع أبريل/نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.

ولم تعترف إسرائيل رسمياً باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عن الاغتيال أيضاً.