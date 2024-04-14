اليوم الـ 191.. شهداء وجرحى في غارات عنيفة بـ "الأحزمة النارية" والمدفعية على المحافظة الوسطى بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ191 على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي.

وشنت مقاتلات الاحتلال أكثر من غارة عنيفة طالت مناطق متفرقة في المحافظة الوسطى للقطاع، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مشيرة إلى تواصل القصف لأحياء سكنية وتدمير البنى التحتية وسط استمرار الحصار المشدد وسياسة "التجويع" ومنع وصول المواد الطبية وأغذية الأطفال إلى القطاع.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية؛ وصل منها للمستشفيات 43 شهيدًا و62 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي، إلى أن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 33 ألفًا و729 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و371 جريحًا بإصابات متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا؛ منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي.

وفي أحدث التطورات، ارتقى 5 شهداء في قصف الاحتلال استهدف منزلًا في المخيم الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال –عصر اليوم- مئذنة مسجد القسام في مخيم النصيرات وسط القطاع للمرة الثانية خلال اليوم، كما دمّرت طائرات الاحتلال مسجد حسن البنا في المخيم الجديد شمال غربي النصيرات.

وأصيب عدد من المواطنين في استهداف الاحتلال بمنطقة الزرقا في شارع النفق شمال غزة.

ووصل 4 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس منذ صباح اليوم، وهم: أدهم بسام شعبان أبو طعيمة، ومحمد اسحاق حسين أبو عاصي، ومجاهد أحمد محمود السلق، وحسين اسماعيل حسين أبو عاصي.

واندلعت حرائق بعدد من المنازل بعد استهدفها بالقذائف المدفعية شمال المخيم الجديد بالنصيرات، كما استهدف الاحتلال أرض المفتي ومحيط أبراج الصالحي في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد الفتى محمود الرملاوي ظهر اليوم، بعد إصابته إصابة بالغة هذا الصباح في مدرسة أبو عربان وسط مخيم النصيرات.

وذكرت مصادر محلية، أنه تم انتشال جثامين 4 شهداء من مناطق متفرقة في خانيونس خلال اليوم.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. بينما أفادت مصادر طبية باستشهاد سيدة فلسطينية وإصابة 23 نازحًا برصاص الاحتلال، حالة بعضهم خطيرة، أثناء محاولتهم العودة إلى غزة عبر شارع الرشيد.

وذكرت مصادر محلية، أن إطلاق النار كثيف من الطيران المروحي تجدد، بعد ظهر اليوم، غرب محررة نتساريم شمال غرب المحافظة الوسطى.

واستهدفت مدفعية الاحتلال برج الشريف في أرض المفتي شمالي النصيرات، بقذيفة أصابته بشكل مباشر.

وقال سكان محليون إن شمال النصيرات شهد إطلاق نار مكثف من الآليات والطائرات المروحية والمسيرة وقصف مدفعي ومن الطيران الحربي لجيش الاحتلال.

ولفتت المصادر النظر إلى أن جيش الاحتلال أطلق قنابل دخانية صوب النازحين الذين حاولوا العودة إلى مدينة غزة عبر شارع الرشيد غربًا.

وبعد ظهر اليوم الأحد، استهدفت مدفعية الاحتلال بقذيفة مدفعية واحدة على الأقل برج الشريف في أرض المفتي شمالي النصيرات.

ونقلت مصادر محلية، أن إطلاق نار مكثف من الآليات والطائرات المروحية والمسيرة وقصف مدفعي ومن الطيران الحربي لجيش الاحتلال، حدث شمال النصيرات.

ونوه إلى أن جيش الاحتلال أطلق قنابل دخانية صوب النازحين الذين حاولوا العودة إلى مدينة غزة عبر شارع الرشيد غربًا.

بينما ذكرت مصادر طبية أن 5 شهداء وعدد من الإصابات وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات من النازحين الذين حاولوا العودة إلى شمالي القطاع عبر شارع الرشيد.

وأطلقت دبابات الاحتلال قذيفة باتجاه مواطنين حاولوا العودة من جنوبي القطاع إلى شماله عبر شارع الرشيد، وأصيب مواطنون بشظايا قصف مدفعي استهدف مدنيين على شارع الرشيد غربي النصيرات والزهراء وسط قطاع غزة.

أبرز التطورات خلال فجر وصباح اليوم

وفي ساعات الصباح، شنت طائرات ومدفعية الاحتلال الأحد، قصفا عنيفا على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، بينها منزلا لعائلة أبو غولة في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى، لم تتمكن الطواقم من انتشالهم بسبب خطورة المكان.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي شمال مخيم النصيرات، حيث تواصل قوات الاحتلال التوغل هناك، كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على خانيونس، تزامنت مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لشمال قطاع غزة.

وأطلقت طائرات "الكواد كابتر" الإسرائيلية النار بشكل كثيف صوب منازل المواطنين في مخيم 5 والمخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال النار مع قصف مدفعي مكثف في المناطق الشرقية لشمال قطاع غزة.

ومع ساعات فجر اليوم الأحد، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عنيف شرق رفح جنوب قطاع غزة.

فيما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما شنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على المخيم.