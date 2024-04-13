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في يوم دامٍ... الاحتلال يرتكب 6 مجازر جديدة في "مخيم النصيرات" وسط قطاع غزة

13 ابريل 2024 . الساعة 20:38 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 أفاد الإعلام الحكومي بأن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد النَّازحين والمدنيين غالبيتهم أطفال ونساء في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات (وسط قطاع غزة) خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 19 شهيداً وأكثر من 200 جريح.

وأوضح الإعلام الحكومي، في بيان صحفي، بأن جيش الاحتلال قد نفَّذ عدة جرائم قصف في منطقة المخيم الجديد بالنصيرات وهذه الجرائم هي: قصف مدرسة النصيرات المشتركة، وقصف مدرسة بنات النصيرات، وقصف مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية، وقصف منازل عائلات عاشور ونصار والطويل وقشلان، إضافة إلى قصف عدة منازل أخرى بالمدفعية، وتم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفيي شهداء الأقصى والعودة.

 وأدان البيان، استمرار جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب هذه المجازر المستمرة التي راح ضحيتها النازحين والمدنيين والأطفال والنساء، وندعو كل العالم إلى إدانة هذه الجريمة والتي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

 وحمَّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدَّولي والاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

 وطالب الاعلام الحكومي كل دول "العالم الحر" بوقف هذه الحرب الإجرامية على قطاع غزة، والضغط على الاحتلال الوحشي لوقف عدوانه المستمر في محافظات قطاع غزة.

#غزة #الاحتلال

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