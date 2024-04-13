2,973 مجزرة منذ 7 أكتوبر.. الإعلام الحكومي ينشر تحديثًا لأبرز إحصائيات "حرب الإبادة الجماعية" بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم (190) – السبت 13 أبريل 2024م.

وبحسب المكتب الحكومي، فإن الاحتلال ارتكب منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة 2,973 مجزرة، راح ضحيتها 40,686 شهيداً ومفقوداً، بينهم 33,686 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (190) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (2,973) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (40,686) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (33,686) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (14,560) شهيداً من الأطفال.

◻️ (30) طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.

◻️ (9,582) شهيدة من النساء.

◻️ (485) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻️ (66) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (140) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7,000) مفقودٍ.

◻️ (76,309) مُصاباً.

◻️ (72%) من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

◻️ (17,000) طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة إلى علاج.

◻️ (1,089,000) مصاباً بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

◻️ (5000) حالة اعتقال من الفلسطينيين خلال الحرب.

◻️ (310) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (20) حالة اعتقال صحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (171) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (305) مدارس وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (233) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (301) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

◻️ (70,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

◻️ (32) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (159) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال.

◻️ (126) سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.

◻️ (203) مواقع أثرية وتراثية دمرها الاحتلال.