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تعيين الأردني مهند هادي منسقًا أمميًا للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

13 ابريل 2024 . الساعة 18:17 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، تعيين مهند هادي (أردني الجنسية) منسقًا أمميًا للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن غوتيريش، في بيان، تعيين مهند هادي منسقا للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونائبا للمنسق الخاص لـ "عملية السلام" في الشرق الأوسط، خلفًا للإيرلندي جيمي ماكغولدريك.

وأعرب الأمين العام عن تقديره لتفاني ماكغولدريك وخدمته.

وعمل هادي منذ عام 2020 منسقًا إقليميًا للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في الشؤون الإنسانية والعمل التنموي.

وكان ماكغولدريك قد تولى المنصب بصفة مؤقتة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي حتى اليوم، خلفا للسيدة لين هاستينغز التي غادرت منصبها في منتصف نفس الشهر بعد عدم تجديد تأشيرتها من قبل السلطات "الإسرائيلية".

وقبل ذلك شغل هادي منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2020، ومنسقًا إقليميا للأزمة السورية خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2015، وممثلا لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2012.

وبدأ هادي مشواره المهني عام 1990 مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنذ ذلك الوقت عمل مع برنامج الأغذية العالمي في العراق واليمن والسودان وإندونيسيا ولبنان وإيطاليا والأردن ومصر وسوريا.

#غزة #الأمم المتحدة #الأردن

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