طاقم مكون من 20 فردًا.. بحرية الحرس الثوري الإيراني تحتجز سفينة "إسرائيلية" قرب مضيق هرمز

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية الرسمية، عصر اليوم السبت، أن قوات البحرية للحرس الثوري، احتجزت سفينة شحن مرتبطة بالاحتلال "الإسرائيلي" في المياه الخليجية.

وأضافت الوكالة أن السفينة للشحن، وهي تحمل اسم MSC Aries وتتبع شركة "زودياك مريتايم"، مقرّها في لندن، مشيرة إلى أنها كانت تعمل تحت العلم البرتغالي. وتابعت "تسنيم" أن تاجراً إسرائيلياً يدعى إيال عوفر هو صاحب الشركة، بحسب تقارير إعلامية.

من جهتها، قالت الشركة المشغلة للسفية "MSC" في بيان إن "طاقم السفينة المحتجزة 25 فردًا وهم يتواصلون مع السلطات ذات الصلة لضمان سلامتهم وعودة السفينة".

وفي التفاصيل، تم تحديد موقع السفينة "إم إس سي أيريز" آخر مرة قبالة دبي متجهة نحو مضيق هرمز يوم الجمعة. وكانت السفينة قد أوقفت بيانات التتبع الخاصة بها، وهو أمر شائع بالنسبة للسفن التابعة لـ "إسرائيل" التي تتحرك عبر المنطقة.

وأفادت وكالتا "يو كاي أم تي أو" و"أمبري" البريطانيتان للأمن البحري في وقت سابق اليوم، بأنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل "سلطات إقليمية" على بعد 50 ميلاً بحرياً قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.

ولفتت "أمبري" إلى أنها اطلعت على "لقطات ثابتة لثلاثة أفراد على الأقل ينزلون من مروحية إلى ما يبدو أنها سفينة شحن"، لافتة إلى أن هذا الأسلوب "استُخدم سابقاً من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأظهر مقطع مصور شاهدته وكالة "أسوشييتد برس" قوات "كوماندوز" تداهم سفينة بالقرب من مضيق هرمز بطائرة هليكوبتر، وهو هجوم نسبه مسؤول دفاعي في الشرق الأوسط إلى إيران.

وشارك مسؤول الدفاع، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المسائل الاستخباراتية، المقطع المصور مع وكالة أسوشييتد برس. يظهر في التسجيل رجال كوماندوز ينزلون على كومة من الحاويات الموجودة على سطح السفينة.

وأمكن سماع أحد أفراد الطاقم على متن السفينة وهو يقول: "لا تخرجوا". ثم يطلب زميل في الطاقم من زملائه الذهاب إلى جسر السفينةـ بينما ينزل المزيد من قوات الكوماندوز على سطح السفينة. ويمكن رؤية أحد أفراد الكوماندوز راكعاً فوق الآخرين ليوفر لهم على ما يبدو غطاء نارياً.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، خاصة بعد الهجوم "الإسرائيلي" المشتبه به على القنصلية الإيرانية في سورية. وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني يوم الثلاثاء إن الوجود الإسرائيلي في الإمارات يمثل تهديداً لطهران وإنها قد تغلق مضيق هرمز في حالة الضرورة.