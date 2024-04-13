العثور على جثة راعي الأغنام "المفقود" والمستوطنون يواصلون هجومهم "المُسلّح" على قرى شمال وشرق رام الله

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أنه تم العثور على جثة المستوطن المفقود منذ أمس، قرب قرى شمال رام الله.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن "قوات الاحتلال والشرطة والشاباك عثروا قبل قليل في منطقة "ملاخي هشالوم" على جثة بنيامين أحيمئير الذي فقد منذ الأمس".

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم تحديد مكان جثته باستخدام حوامة مسيرة في منطقة المزرعة التي غادرها راعي الأغنام.

وأكد جيش الاحتلال أنه تم فتح تحقيق في القضية، بعد جمع المقتنيات الشخصية للراعي، وإجرائه عملية بحث وتمشيط في المنطقة.

ويواصل المستوطنون لليوم الثاني على التوالي، اقتحام ومداهمة قرى شمال رام الله، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ووسط اعتداءات تخللها إطلاق الرصاص تجاه المواطنين ما أدى إلى ارتقاء أمس الجمعة، وإصابة آخرين.

وأكدت مصادر محلية، صباح اليوم، إصابة شاب خلال المواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنيين في قرية بيتين شرق رام الله.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن "طواقمنا تتعامل مع إصابة بالرصاص الحي لطفل (14 عاماً) قرب قرية بيتين شرق رام الله".

واندلعت مواجهات عنيفة، ظهر اليوم، عقب اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال قرية دوما شرق رام الله.

وواصل المستوطنون اعتداءهم على مركبات المواطنين، قرب دوار عين سينيا شرق رام الله.

كما أطلق عدد كبير من المستوطنين النار تجاه المركبات قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر طبية بإصابة خمسة مواطنين بالرصاص الحي، خلال التصدي لهجوم جديد شنه مستوطنون على بلدة المغير شمال شرق رام الله .

وأحرق المستوطنون مركبة إطفاء تابعة للدفاع المدني خلال الهجوم على المغير.

كما أطلق مستوطنون النار على موكب تشييع الشهيد جهاد عفيف أبو عليا الذي ارتقى في هجوم المستوطنين على القرية يوم أمس.

كما هاجمت ميلشيات المستوطنين قرية دوما شرق نابلس، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.