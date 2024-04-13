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الصحة بغزة: 52 شهيدًا و 95 إصابةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

13 ابريل 2024 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتكاب الاحتلال الصهيوني 5 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 190 على قطاع غزة، ارتقاء 52 شهيدًا وإصابة 95 آخرين، في 5 مجازر مروعة ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" العسكري على قطاع غزة إلى 33 ألفًا و668 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و309 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وذكرت "الصحة" أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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