إندونيسيا تنفي ادّعاءات "إسرائيلية" حول سعيها نحو "التّطبيع" وتؤكد: موقفنا تجاه فلسطين لم يتغير

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية لالو محمد إقبال، أمس الجمعة، أن موقف بلاده تجاه فلسطين لم يتغير، وأنها تدعم القضية للحصول على استقلالها الكامل.

تأتي تلك التصريحات بعد ادّعاءات نشرتها وسائل إعلام عبرية تزعم فيها نية جاكارتا تطبيع العلاقات قريباً مع تل أبيب.

وقال الإعلام العبري، إن إندونيسيا وافقت على التطبيع، وذلك لأنها بحاجة لموافقة تل أبيب على طلبها الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ونفى إقبال تلك المزاعم مؤكدًا عدم وجود أي خطة لدعم العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال.

وقال: " لايمكن الإقبال على أي علاقة دبلوماسية مع الاحتلال خاصة وسط الفظائع التي يرتكبها في غزة".

وأضاف: "ستظل إندونيسيا ثابتة دائماً لتكون في طليعة الدفاع عن حقوق الفلسطينيين".

ومن جهته، دعا نائب رئيس مجلس الشعب الاستشاري هدايت نور وحيد، إلى توحيد الصف الإندونيسي في دعم فلسطين بدلًا من أن نصبح ضحايا الإعلام "الإسرائيلي"".

وشدّد وحيد على أن موقف إندونيسيا واضح في رفض الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، اعترض الاحتلال على بدء إجراءات انضمام إندونيسيا للمنظمة الاقتصادية.

وأكدت شبكات إعلامية دولية أن الرفض الإسرائيلي يأتي ردًا على موقف إندونيسيا تجاه العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.