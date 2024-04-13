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النرويج تعلن "استعدادها" للاعتراف بدولة فلسطين وإيرلندا تصرّح: نقترب من الاعتراف "رسميًا"

13 ابريل 2024 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، أمس الجمعة، إنّ بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها "الكاملة" في الأمم المتحدة.

وأوضح ستوره في كلمة له، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، في أوسلو، أن بلاده تبحث عن سبل دعم السلام في المنطقة وتحديد توقيت مناسب لاتخاذ تلك الخطوة.

وأضاف: مستعدون للاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الأمم المتحدة بعد الاعتراف بها".

وأكد ستوره أنّ النرويج تشارك إسبانيا الرأي في "بعض" المواضيع المتعلقة بفلسطين وتتعاون معها.

ولفت إلى أنهم سيزيدون من فاعليتهم في هذا الخصوص خلال الأسابيع القادمة.

ويوم الخميس الماضي، بدأ رئيس الوزراء الإسباني، جولة تستغرق يومين إلى بولندا والنرويج وأيرلندا بهدف العمل مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتبذل الحكومة الإسبانية جهوداً دبلوماسية مكثفة لعقد مؤتمر سلام دولي قائم على حل الدولتين، متعهدة بالاعتراف بدولة فلسطين قبل حلول الصيف المقبل.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد سيمون هاريس، أمس الجمعة، عقب اجتماعه بنظيره الإسباني، إن إيرلندا تقترب من الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، وترغب في القيام بذلك بالتنسيق مع إسبانيا ودول أخرى ذات تفكير مماثل.

وفي الشهر الماضي، أعلنت إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا أنها ستعمل معاً نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

#فلسطين #إيرلندا #النرويج #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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