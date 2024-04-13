الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتداءاته في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم السبت، حملات اقتحام ومداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها حملات اعتقال واسعة للشبان وسط اعتداءات همجية على المواطنين، أدّت إلى إصابة عدد منهم.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال وداهمت قاعة تؤوي عمالًا من قطاع غزة، واعتقلت ما يقارب 20 فردًا منهم.

في رام الله، واصل الاحتلال الصهيوني اقتحامه لعدة قرى في رام الله بزعم البحث عن مستوطن فُقدت آثاره قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.

واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة في عدة قرى، تخللها إطلاق الاحتلال للرصاص والقنابل السامة تزامنًا مع اقتحام المستوطنين وحرقهم لمركبات ومنازل المواطنين بحماية أمنية من جنود الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال غرب المدينة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن، وآخرين برضوض في منطقة القدم بقنابل الغاز.

واقتحم عشرات المستوطنين عدة مناطق قرب قرية بيتللو شمال غرب رام الله.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرى رمانة، زبوبا، عانين والطيبة، وانتشرت وسط تلك القرى، وفي محيط منازل المواطنين، وشنت حملة تفتيش واسعة، وداهمت منزلي الشقيقين أحمد وفادي راتب محاجنة في الطيبة، وفتشتهما واستجوبت ساكنيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المعصرة جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب رامز رياض زواهرة (18 عامًا)، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه وتخريب محتوياته.

في قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم أحياء متفرقة في المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها في عدة أماكن، واحتجزت عددا من الشبان وأخضعتهم للتحقيق الميداني.