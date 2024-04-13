آخر التطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 190

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الأهالي في قطاع غزة، يومها الـ 190 على التوالي، لم يفرق الاحتلال في نهجه التدميري والنازي بين صغير وكبير أو رجل وامرأة، بل إنه ارتكب مجازر وجرائم "مروعة" ستبقى شاهدة على نازيته ووحشيته على مدار التاريخ.

وفي أحدث إحصائية أعلنت عنها وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، فقد ارتكب الاحتلال خلال 24 ساعة 8 مجازر جديدة، راح ضحيتها 89 شهيدًا و120 إصابة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر إلى 33634 شهيدًا، 76214 إصابةً.

وفيما يلي المتابعة اليومية لـ "فلسطين أون لاين" حول آخر التطورات الميدانية منذ ساعات الليل الأولى حتى فجر اليوم السبت:

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة‎.

وواصل طيران الاحتلال استهدافه وقصفه الهمجي والعشوائي في شمال مخيم النصيرات. بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من قبل آليات الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال، على مدار ساعات الليل، قنابل شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي.

وأفادت مصادر صحفية أن الاحتلال يجري عمليات تجريف واسعة خلف المدرسة الماليزية في محيط جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات.

في شمال قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع.

في غزة، شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم الشاطئ بمدينة غزة. كما قصف الاحتلال عمارة كحيل عند مفترق السامر شرق مدينة غزة، ما أدّى إلى اندلاع حريق.

وارتقى المواطنان محمود محمد عليان الشنباري وأحمد محمد نصر الكفارنة جراء قصف الاحتلال محيط مدينة الشيخ زايد شمال غزة .