غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد الأهالي في قطاع غزة، يومها الـ 190 على التوالي، لم يفرق الاحتلال في نهجه التدميري والنازي بين صغير وكبير أو رجل وامرأة، بل إنه ارتكب مجازر وجرائم "مروعة" ستبقى شاهدة على نازيته ووحشيته على مدار التاريخ.

وأكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 190 على قطاع غزة، ارتقاء 52 شهيدًا وإصابة 95 آخرين، في 5 مجازر مروعة ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" العسكري على قطاع غزة إلى 33 ألفًا و668 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و309 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وذكرت "الصحة" أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

التطورات الميدانية الأخيرة

في النصيرات، شن طيران الاحتلال غارة قرب مسجد معاذ بن جبل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيد جراء قصف الاحتلال المتواصل على مناطق شمالي مخيم النصيرات. كما أُصيب عدد من المواطنين بقصف الاحتلال على دوار "غراب" بالمخيم الجديد غرب النصيرات.

وواصل الاحتلال قصفه لمدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في المخيم الجديد بالنصيرات.

كما أطلق طيران الاحتلال المروحي، نيرانه على مناطق شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال محيط محطة توليد الكهرباء بمخيم النصيرات.

وأعلنت مستشفى شهداء الاقصى، وجود 10 شهداء مجهولي الهوية، في ثلاجة الموتى انتُشلوا من خانيونس، أحدهم وصل بتاريخ 10 نيسان، والآخر وصل بتاريخ 11 نيسان، و8 منهم وصلوا بتاريخ 12 نيسان الجاري.

التطورات الميدانية صباح اليوم



وفيما يلي المتابعة اليومية لـ "فلسطين أون لاين" حول آخر التطورات الميدانية منذ ساعات الليل الأولى حتى فجر اليوم السبت:

في المحافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين بقصف طائرات الاحتلال منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة‎.

وواصل طيران الاحتلال استهدافه وقصفه الهمجي والعشوائي في شمال مخيم النصيرات. بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من قبل آليات الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال، على مدار ساعات الليل، قنابل شمال مخيم النصيرات وسط القطاع بالتزامن مع تواصل القصف المدفعي.

وأفادت مصادر صحفية أن الاحتلال يجري عمليات تجريف واسعة خلف المدرسة الماليزية في محيط جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات.

في شمال قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لجباليا شمال القطاع.

في غزة، شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم الشاطئ بمدينة غزة. كما قصف الاحتلال عمارة كحيل عند مفترق السامر شرق مدينة غزة، ما أدّى إلى اندلاع حريق.

وارتقى المواطنان محمود محمد عليان الشنباري وأحمد محمد نصر الكفارنة جراء قصف الاحتلال محيط مدينة الشيخ زايد شمال غزة .