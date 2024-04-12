بـ "إصابة مباشرة".. المقاومة في لبنان تستهدف موقعًا ومرابض مدفعية للاحتلال بعشرات الصواريخ

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا بالأسلحة المناسبة ظهر يوم الجمعة موقع ‏مسكاف عام شمال فلسطين المحتلة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

كما أعلنت المقاومة مساء اليوم الجمعة أن مجاهديها استهدفوا بعشرات صواريخ الكاتيوشا مرابض ‏مدفعية العدو الاسرائيلي في الزاعورة شمال فلسطين المحتلة رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب.

وأشارت مصادر لبنانية إلى أنها رصدت أكثر من 50 صاروخاً أطلقت من لبنان في الصليات الأخيرة في اتجاه شمالي فلسطين المحتلة فيما قالت وسائل إعلام الاحتلال إن تقارير اسرائيلية تتحدث عن استهداف لقاعدة بلماخيم الجوية.

وافادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون، بأن العدو الاسرائيلي أطلاق النار من الأسلحة الرشاشة من مستعمرة مسكاف عام باتجاه سيارة فريق عمل تلفزيون الميادين والسيارات التي كانت مارة في المحلة أثناء مرورهم بجانب الشريط الحدودي على طريق عام بلدة عديسة، ما أدى إلى إصابة سيارتهم بالرصاص دون وقوع اصابات.

وأضافت الوكالة الوطنية أن مسيرة معادية نفذت قرابة الثالثة والربع من بعد ظهر اليوم، عدوانا جويا، حيث شنت غارة بصاروخ موجه مستهدفة وادي بلدة حانين، وغارة جوية أخرى استهدفت بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، فيما استهدف العدو الاسرائيلي بالقصف المدفعي الاحياء السكنية في بلدة حولا "حي المعاقب" وحي الألمان، كذلك استهدف القصف المدفعي بلدة مركبا لجهة وادي هونين.

المصدر / الوكالة الوطنية للإعلام