اقتراح علم فلسطين لمستخدمي iPhone الذين يكتبون "القدس" يثير جدلاً ويغضب "الإسرائيليين"

غزة - فلسطين أون لاين

أثارت شركة آبل العملاقة للتكنولوجيا موجة ما بين الانتقادات والدعم بعد أن اكتشف مستخدمو آيفون أن العلم الفلسطيني يومض تلقائيًا كرمز تعبيري مقترح عندما يكتب بعض المستخدمين كلمة "القدس" على لوحات المفاتيح الخاصة بهم.

حيث لاحظ العديد من مستخدمي iPhone الرموز التعبيرية بعد تحديث البرنامج، والذي ادعت الشركة أنه نتيجة لخلل وسيتم تغييره مع التحديث التالي.





واتهمت المذيعة التلفزيونية البريطانية من أصول يهودية، راشيل رايلي، يوم الثلاثاء، شركة التكنولوجيا العملاقة بمعاداة السامية، وأشارت إلى أن كتابة العواصم الأخرى على جهاز iPhone الخاص بها لم يؤد إلى اقتراح أعلام دولهم.وقالت في منشور على موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: "إن إظهار المعايير المزدوجة فيما يتعلق بإسرائيل هو شكل من أشكال معاداة السامية، وهو في حد ذاته شكل من أشكال العنصرية ضد الشعب اليهودي".

ووجد موقع "ميدل إيست آي"، أن رفع العلم الفلسطيني يوصى به لمستخدمي iPhone الذين يكتبون كلمة "القدس" تحت قواميس اللغة الإنجليزية في المملكة المتحدة، في حين لا يوصى برفع العلم عند كتابة العواصم الأخرى - بما في ذلك تل أبيب، التي يقبلها المجتمع الدولي على نطاق واسع باعتبارها عاصمة "إسرائيل" الفعلية. العاصمة، حيث يوجد لدى معظم الدول بعثاتها الدبلوماسية.

وفي الوقت نفسه، أشاد العديد من المستخدمين المؤيدين لفلسطين بتحديث شركة Apple والرموز التعبيرية التي تقول: "لا يمكن إيقاف الحقيقة" و"ممتاز" - وأشاد أحدهم بشركة Apple ووصفها بـ “Based” هو مصطلح شائع يستخدم في X للتعبير عن الموافقة والاحترام.

ويرى بعض المستخدمين أيضًا أن الرموز التعبيرية كانت خطوة متعمدة من قبل مبرمج.

وفي حديثه لصحيفة The Sun، أكد إيلون ليفي، المتحدث السابق باسم حكومة الاحتلال، أن الخلل كان "جزءًا من موجة العداء العالمية التي نشهدها ضد إسرائيل".

وقال: "من الواضح أنه خلل غريب لا أستطيع أن أعزوه إلا إلى خطأ بشري في شركة آبل".

ومع ذلك، فقد أخبرت شركة Apple العديد من وسائل الإعلام أن ظهور الرموز التعبيرية للعلم الفلسطيني يمثل خطأً وسيتم تغييره في تحديث البرنامج التالي.

وفقًا لـ AppleInsider، نظرًا "لاستخدام Apple المكثف للتعلم الآلي وتحليل النصوص من ملايين المستخدمين، فمن الممكن أن يكون نظام التنبؤ قد أجرى الاتصال بين السلسلة النصية والرموز التعبيرية من تلقاء نفسه".

وفي أوائل أبريل/نيسان، واجهت الشركة جدلاً آخر ذي صلة، عندما وقع ما يقرب من 300 موظف حالي وسابق في شركة أبل خطابًا مفتوحًا يتهمون فيه الشركة بـ "إنهاء الخدمة بشكل غير قانوني" أو تأديب العديد من العمال بسبب تعبيرهم عن الدعم لفلسطين من خلال ارتداء ملابس مؤيدة للفلسطينيين.

وجاء في الرسالة "نطلب بكل تواضع أن ينهى السيد كوك وبقية الفريق التنفيذي صمتهم بشأن هذا الموضوع الحاسم، وأن يوضحوا أن حياة الفلسطينيين مهمة".