ألمانيا تحتجز جراح غزة غسان أبو ستة وتمنعه ​​من الدخول لأراضيها

غزة - فلسطين أون لاين

منعت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة من دخول أراضيها، للمشاركة في مؤتمر فلسطيني.



ومنذ مغادرته غزة في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، قام الطبيب أبو ستة برفع مستوى الوعي حول تأثير الحرب الإسرائيلية، التي أودت بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني.

في الأسابيع الأولى، بعد أن بدأت "إسرائيل" حرب "الإبادة الجماعية" بقطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان أبو ستة هو الممثل غير الرسمي باللغة الإنجليزية للأطباء والجراحين الفلسطينيين الذين يعالجون الفلسطينيين المصابين بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وعمل أبو ستة في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الوحشي لمدة 43 يومًا في مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي المعمداني، وشهد بنفسه على المجازر الإسرائيلية المروعة بحق الشعب الفلسطيني، عبر الاستهدافات المباشرة للمراكز الصحية.



وأشار إلى أنه يتعرض لحملة شرسة وحرب شعواء تقف خلفها وسائل إعلام ومنظمات صهيونية، موضحا أنهم يكتبون مقالات أسبوعية لمهاجمته، عقب فوزه مؤخرا بانتخابات رئاسة جامعة "غلاسكو" الاسكتلندية.



وتابع قائلا: "هناك مقالات أسبوعية تحاول تشويه سمعتي، ويحرّضون طلاب الجامعة من أجل رفض نتائج الانتخابات الأخيرة".

واتهم الجيش الإسرائيلي باستخدام الفسفور الأبيض، وهو أمر غير قانوني في المناطق المأهولة والمأهولة بالسكان مثل غزة، واستهداف الأطفال عمدا.

وكانت برلين المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل في حربها على غزة وكانت أيضًا أحد المدافعين الرئيسيين عنها.

وتخضع ألمانيا حاليًا لقضية أمام محكمة العدل الدولية رفعتها نيكاراغوا، والتي تتهمها بـ”تسهيل” الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. وتنظر محكمة العدل الدولية أيضًا في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

منذ بداية الحرب قبل ستة أشهر، بررت ألمانيا دعمها لـ "إسرائيل" بالادعاء بأن عليها واجباً خاصاً بحمايتها بسبب إرث المحرقة، التي قتل فيها النازيون ستة ملايين يهودي.