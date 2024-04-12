حماس: القصف المكثّف على الأحياء السكنية في مخيم النصيرات حلقة جديدة من حرب الإبادة

غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن القصف المكثّف على الأحياء السكنية في مخيم النصيرات، والذي يأتي ضمن عملية عسكرية أعلن جيش الاحتلال الفاشي عن تنفيذها في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، والمكتظة بالنازحين من مُختَلَف مناطق القطاع؛ هو حلقة جديدة من حلقات حرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضافت الحركة، في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، أن "هذه العملية الفاشية هي تعبير جلِيّ عن التجاهل الصهيوني لكافة القرارات والمطالبات الدولية والقضائية بوقف حرب الإبادة الإجرامية على قطاع غزة".

كما وأشارت إلى، أن "جرائم الإبادة" تتم بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية المستمرة في إمداد جيش الاحتلال بكافة وسائل الدعم العسكري والسياسي، والحماية من الملاحقة القضائية الدولية.

وطالبت الحركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، العمل فوراً على حمل العدو الصهيوني على وقف عدوانه الفاشي عن شعبنا الفلسطيني، والهادف إلى تدمير البُنَى التحتية وكل صور الحياة المدنية، وتنفيذ أبشع المجازر بحق المدنيين العزل، بعد أن عجز عن تحقيق أي إنجاز عسكري على الأرض، أو تنفيذ أيٍّ من أجنداته الإجرامية بتهجير شعبنا، أو دفعه إلى الرضوخ أمام العدوان. وفق البيان.

ويوم الخميس، وسعت قوات جيش الاحتلال هجومها البري على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشنت في اليوم الـ 189 للحرب عدة غارات دامية وارتكبت عدة مجازر أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداءظن وهو أمر عمق الأزمة الإنسانية في القطاع، ودفع بالكثير من العوائل إلى النزوح القسري من مناطق العمليات العسكرية.

وأكدت الصحة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 189 على قطاع غزة، ارتقاء 89 شهيدًا وإصابة 120 آخرين، في 8 مجازر مروعة ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" العسكري على قطاع غزة إلى 33 ألفًا و634 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و214 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.