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خلال الساعات الماضية.. 89 شهيدًا و120 إصابة في 8 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في غزة

12 ابريل 2024 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتكاب الاحتلال الصهيوني 8 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 189 على قطاع غزة، ارتقاء 89 شهيدًا وإصابة 120 آخرين، في 8 مجازر مروعة ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" العسكري على قطاع غزة إلى 33 ألفًا و634 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و214 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وذكرت "الصحة" أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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