حماس تنعى الشهيدين القسّامين محمد دراغمة وعصام شحماوي في طوباس وتدعو كافة المجاهدين إلى مواصلة دك الاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

زفّت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، الشهيد القسامي المجاهد محمد رسول عمر دراغمة، والشهيد المجاهد محمد عصام شحماوي اللذان ارتقيا في مدينة طوباس ومخيم الفارعة، جرّاء عمليتي اغتيال جبانة نفّذها الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم.

وقالت حماس في بيان صحفي، "بمزيدٍ من الفخر والاعتزاز، تزفّ حركة المقاومة الإسلاميّة حماس إلى جماهير شعبنا المجاهد وأمتنا العربية والإسلاميّة الشهداء الأبطال، شهيدها القساميّ المجاهد المطارد"محمد رسول" عمر دراغمة - طوباس، نجل الشهيد القائد المجاهد عمر دراغمة الذي ارتقى داخل سجون الاحتلال في بداية معركة طوفان الأقصى، والشهيد المجاهد محمد عصام شحماوي - مخيّم الفارعة".

وشددت على أن المقاومة الباسلة في الضفّة المحتلّة ستتواصل وتتصاعد وتزداد حضوراً وتأثيراً، وأن دماء شهداء شعبنا في الضفة وغزة وكل ربوع فلسطين ستكون الوقود الذي سيحرق الصهاينة ويحطّم أوهامهم بالبقاء على هذه الأرض المباركة.

وجددت حماس الدعوة لكافّة مجاهدي وأبناء شعبنا لمواصلة مهاجمة أهداف جيش الاحتلال و عصابات المستوطنين والتصدّي لعدوانهم وجرائمهم، والإثخان فيهم بكل الوسائل المتاحة.

وفجر اليوم، أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب عصام شحماوي (22 عامًا) متأثرًا بإصابته الخطيرة في الرأس، جرّاء إطلاق الاحتلال الرصاص عليه، خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوبي طوباس.





واغتالت قوات الاحتلال المقاوم محمد عمر حمزة دراغمة بعدما أطلقت النار تجاه سيارة كان يستقلها أثناء اقتحامها مدينة طوباس.



وأكدت جمعية الهلال الفلسطيني، أن طواقمها في طوباس استلمت شهيد من السيارة المستهدفة في طوباس بعد تركها من جيش الاحتلال قرب مفرق طمون.





يُذكر أن الشهيد دراغمة مطارد قسامي، وهو نجل الشهيد الأسير القيادي في حماس “عمر دراغمة” الذي ارتقى شهيدًا في سجون الاحتلال بداية معركة طوفان الأقصى.

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، استشهاد القائد القسامي عمر دراغمة (58 عامًا) في الضفة الغربية، بسجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقاله في أعقاب عملية طوفان الأقصى.

وقالت الحركة في بيان لها إن القيادي دراغمة، استشهد نتيجة التعذيب الذي تعرض له في معتقلات الاحتلال، ووصفت ما جرى ضده بـ"عملية الاغتيال".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال اعتقل دراغمة مع نجله حمزة في اليوم الثاني لمعركة طوفان الأقصى، وقد تم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وكذلك نجله حمزة، وهو أسير سابق.