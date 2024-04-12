ارتقاء شهداء وإصابة مواطنين.. الاحتلال يواصل اقتحامه ومداهمته لمدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة، حملات اقتحام ومداهمة في الضفة الغربية، وسط اشتباكات ومواجهات ضارية، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، ومخيم الفارعة جنوبًا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال، نشرت القناصة عند مدخل المخيم، وسط إطلاق الرصاص الحي بشكل ومكثف ومباشر تجاه المواطنين، ما أدّى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب عصام شحماوي (22 عامًا) متأثرًا بإصابته الخطيرة في الرأس، جرّاء إطلاق الاحتلال الرصاص عليه، خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوبي طوباس.



كما اغتالت قوات الاحتلال نجل الأسير الشهيد عمر دراغمة المقاوم محمد عمر حمزة دراغمة بعدما أطلقت النار تجاه سيارة كان يستقلها أثناء اقتحامها مدينة طوباس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمها في طوباس تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي واحده في الرأس خطيرة جدا أعلن عن استشهاده في المستشفى التركي عمره 22عامًا، وإصابة (35 عامًا) في الرقبة والبطن وحالته خطيرة، وفتى (17 عامًا) أصيب في فخذه، وشاب (25 عامًا) أصيب بعيارين ناريين في الحوض ونقلوا إلى مستشفى طوباس التركي.

وأعلنت اعتقال الاحتلال مسعفًا من داخل سيارة إسعاف تابعة لها أثناء نقل أحد المصابين من داخل مخيم الفارعة.



واندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها المجاهدون الرصاص والعبوات محلية الصنع.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الفارعة "بصليات الرصاص والعبوات المباركة".

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدخل الشمالي للمدينة، وداهمت منازل المواطنين، وانسحبت من المدينة دون أن يبلغ عن حالات اعتقال.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الفندقومية جنوبي المدينة، ما أدّى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي. كما أعاق الجنود وصول سيارات الإسعاف للمصاب الذي نزف الكثير من الدماء، قبل أن تتمكن من نقله إلى أحد المستشفيات.

واعتقلت قوات الاحتلال الدكتور أسامة جرار عقب اقتحام منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة إذنا من الجهة الشمالية، وانتشرت وسط البلدة، وفي محيط منازل المواطنين، وانسحبت منها دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.

في سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة ديراستيا شمال غرب المدينة، ونفذت حملة دهم وتفتيش لعدة منازل، وأطلقت قنبلة صوتية داخل منزل المواطن سامر سلمان، بعد أن عاثت فيه خرابًا.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة سبسطية شمال غرب المدينة، وداهمت عدة مناطق في البلدة، اعتلى جنود الاحتلال سطح أحد المحال التجارية، وانسحبت من البلدة دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.