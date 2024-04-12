شهيدان و 4 إصابات برصاص الاحتلال في طوباس ومخيم الفارعة

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد فجر اليوم الجمعة، شابان وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم الفارعة ومدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب عصام شحماوي (22 عامًا) متأثرًا بإصابته الخطيرة في الرأس، جرّاء إطلاق الاحتلال الرصاص عليه، خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوبي طوباس.

وصباح اليوم، اغتالت قوات الاحتلال المقاوم محمد عمر حمزة دراغمة بعدما أطلقت النار تجاه سيارة كان يستقلها أثناء اقتحامها مدينة طوباس.

وأكدت جمعية الهلال الفلسطيني، أن طواقمها في طوباس استلمت شهيد من السيارة المستهدفة في طوباس بعد تركها من جيش الاحتلال قرب مفرق طمون.

يُذكر أن الشهيد دراغمة مطارد قسامي، وهو نجل الشهيد الأسير القيادي في حماس “عمر دراغمة” الذي ارتقى شهيدًا في سجون الاحتلال بداية معركة طوفان الأقصى.

وفجر اليوم، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمها في طوباس تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص الحي واحده في الرأس خطيرة جدا أعلن عن استشهاده في المستشفى التركي عمره 22عامًا، وإصابة (35 عامًا) في الرقبة والبطن وحالته خطيرة، وفتى (17 عامًا) أصيب في فخذه، وشاب (25 عامًا) أصيب بعيارين ناريين في الحوض ونقلوا إلى مستشفى طوباس التركي.

وأعلنت اعتقال الاحتلال مسعف من داخل سيارة إسعاف تابعة لها أثناء نقل أحد المصابين من داخل مخيم الفارعة.

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة، من عدة اتجاهات، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طوباس بشكل عام.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال، نشرت القناصة عند مدخل المخيم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم يتخللها انفجارات قوية، استهدف خلالها المقاومون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع.