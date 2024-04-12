في يومها الـ 189..الاحتلال يواصل حربه التّدميرية على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 189 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، مرتكبًا آلاف الجرائم والمجازر الوحشية التي تدلل على انهزامه وتخبطه بعد عجزه عن تحقيق أهدافه الوهمية. وهذا ما جعله يتخبّط خبط الضعفاء ليواصل قصفه وانتهاكاته ضد النساء والأطفال والمرضى والأطباء والصحفيين.

خلّف الاحتلال الصهيوني منذ بدء حرب "الإ[ادة الجماعية" على غزة في السابع من أكتوبر أكثر من 33545 شهيدًا و76094 جريحًا.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية منذ ساعات الليل حتى فجر اليوم الجمعة، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لكافة مناطق غزة، وسط تركيز واضح على المحافظة الوسطى.

في النصيرات، استهدف طيران الاحتلال، في ساعات الليل الأولى، أرضًا زراعية في محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق الدعوة وأرض المفتي والمخيم الجديد والمغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون جرّاء استهداف زوارق الاحتلال المدرسة الابتدائية مقابل مدرسة العروبة في المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في شمال النصيرات.

في المغازي، قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في خان يونس، تمكّنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين 13 شهيداً متحللة من منطقة البلد وحي الامل بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، استشهد العقيد رئيس مركز شرطة جباليا النزلة و رئيس لجنة تأمين المساعدات في شمال قطاع غزة "رضوان رضوان" جرّاء غارة صهيونية استهدفت منزله في جباليا شمال قطاع غزة.

واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لمدينة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.