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وزير "إسرائيلي" سابق: الحرب على غزة انتهت بهزيمتنا "استراتيجيًا" وعلى رئيس أركان الجيش "الاستقالة" فورًا

11 ابريل 2024 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكد وزير العدل "الإسرائيلي" الأسبق حاييم رامون، أن الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة "انتهت بهزيمة استراتيجية" للاحتلال.

وأكد رامون في تصريح لصحيفة "معاريف" العبرية، أن أهداف الحرب "لم تتحقق بعد ستة أشهر" وعلى رئيس أركان الجيش تحمّل المسؤولية والاستقالة.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحرب قد انتهت، قال رامون: "لسوء الحظ، نعم. للأسف هناك انتصار تكتيكي ولكن هناك أيضاً هزيمة استراتيجية، لم نحقق أياً من الأهداف التي حددتها الحكومة".

وشدد على أن الهجوم البري على غزة بدأ بطريقة خاطئة، ولم تتجه إلا إلى شمال قطاع غزة بكثافة.

وأضاف: "نقلنا مليون ونصف مليون لاجئ إلى الجنوب، والآن لن نذهب إلى رفح (جنوب) لأن هناك مليوناً ونصف مليون، إنها ليست مشكلة أمريكية، إنها مشكلتنا في كيفية تعاملنا معهم".

ولفت قائلًا: "قبل ستة أشهر ذهبنا إلى هذه الحرب، وكان الهدف هو القضاء على حماس، إلا أن الجيش لم يحقق ذلك الهدف.

 وتابع: "قلنا إنه سيكون هناك ضغط عسكري، والضغط سيؤدي إلى إطلاق سراح أسرانا، وهذا لم يحدث أيضاً، ولم يتم تحقيق أهداف الحرب بعد ستة أشهر، وفي هذا الوقت، نحن في ورطة كبيرة".

ويرى رامون أنه بعد ستة أشهر وفي ظل كل ما حدث وفي ظل فشل 7 أكتوبر، هذه هي اللحظة التي على رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" (هرتسي هاليفي) أن يتحمل المسؤولية كما أعلن هو بنفسه.

وقال: "إذا حدث هذا فسيكون هناك سلسلة من ردود الفعل على مستوى الجيش، ولكن أيضاً على المستوى السياسي".

وفي بداية الحرب أعلن هاليفي أعلن أنه يتحمّل مسؤولية الإخفاق الأمني والعسكري إثر معركة "طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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