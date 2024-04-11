حزب تونسي لـ "فلسطين أون لاين": دماء أبناء هنية تعبير بالدم على نوع قادة أنبل ظاهرة عربية

غزة - فلسطين أون لاين

قال الأمين العام للتيار الشعبي بتونس زهير حمدي، إن ارتقاء أبناء القائد إسماعيل هنية، "تعبير بالدم على نوع قادة أنبل ظاهرة عربية وإنسانية وهي المقاومة الفلسطينية".

وأضاف حمدي في تصريح خاص لموقع "فلسطين أون لاين"، "استشهاد أبناء القائد هنية وأحفاده وانضمامه لقافلة شهداء العز في الطوفان المجيد، وما قبله هو وسام شرف لك ولعائلتك ولحركة المقاومة الفلسطينية والعربية بكل فصائلها".

وتابع " دماء أبناء هنية وأحفاده التي سالت اليوم على ثرى فلسطين هي بشارة النصر بإذن الله".

واغتال جيش الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في قصف استهدفهم بمدينة غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن أبناء هنية، كانوا يستقلون مع عدد من أحفاده سيارتهم، في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، لحظة استهدافهم من قبل طائرة للاحتلال ما أسفر عن استشهادهم.

وأفاد شهود عيان، بأن أفراد عائلة هنية كانوا يتجولون لتهنئة سكان مخيم الشاطئ وأقاربهم بحلول عيد الفطر.



