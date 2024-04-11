وزارة الصحة: 63 شهيدًا و45 مصابًا وصلوا مستشفيات غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

استمرارًا لحرب "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن 63 شهيدًا و45 إصابة وصلوا لمستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة ماضية من أنحاءٍ متفرقة من القطاع.

جاء ذلك، في التقرير الإحصائي اليومي التي تنشره الوزارة عبر منصاتها، لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 188، على العدوان بغزة.

وأوضحت الوزارة، أنه لا تزال أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أشارت إلى، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 33545 شهيدًا و76094 جريحًا، يشكل الأطفال والنساء منهم أكثر من 72%.

وحلّ عيد الفطر هذا العام، بينما تشن إسرائيل عدوانًا وحشيًا على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل "إسرائيل" عدوانها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.