تقارير أمنية تكشف: "الموساد" يقف خلف عملية قتل وتعذيب الصراف اللبناني محمد سرور

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت تقارير لبنانية، أن الموساد "الإسرائيلي" يقف خلف عملية قتل الصراف اللبناني محمد سرور، الذي وضعته واشنطن على لائحة العقوبات في وقت سابق.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر لبنانية مطلعة لقناة الميادين، بأنّ المغدور محمد إبراهيم سرور تعرّض لتعذيبٍ شديد قبل اغتياله.

كما ذكرت أنّ سرور نُقل إلى شقة مفروشة، في بلدة بيت مري، بهدف استجوابه بعنفٍ شديد، مشيرةً إلى أنّ أوساط أمنية لبنانية ترجح بقوة أنّ "الموساد" الإسرائيلي يقف وراء العملية.

وأشارت المصادر إلى أنّ المغدور تعرّض إلى التحقيق وهو مكبّل اليدين، في ما كان القتلة على اتصالٍ مباشر مع "تل أبيب" خلال الاستجواب العنيف.

وأضافت أنّ التعذيب تم بالرصاص من قدميه إلى كتفيه، حيث تلقى أكثر من 10 رصاصات، مشيرةً إلى أنّ الترجيحات تفيد بأنّ المغدور لم يعترف لعناصر "الموساد" بما كانوا يريدون إكراهه عليه، ولذا قتلوه وغادروا.

ولفتت المصادر إلى أنّ عناصر "الموساد" أبقوا التحويلة المالية التي كانت معه لدى مغادرتهم.

وكان سرور (57 عاماً)، الذي يعمل في الصرافة والتحويلات المالية، قد فُقد مدة 8 أيام، ليُعثر عليه، أمس الثلاثاء، مقتولاً في شقة سكنية في بيت مري في المتن الشمالي.

وطالبت عائلة سرور، في بيان، الدولة اللبنانية بكلّ أجهزتها القضائية بالبحث، لمعرفة الجهة المسؤولة عن الجريمة.

بدورها، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، أنّ التقديرات تشير إلى أنّ "الموساد يقف وراء مقتل المواطن اللبناني محمد سرور، نظراً لطبيعة عمله لصالح إيران، وكذلك الطريقة التي قُتل بها".

كما ويشار إلى أنّ سرور موضوع على لائحة العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية، منذ آب/أغسطس 2019، بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران وتقديمها إلى "كتائب الشهيد عز الدين القسّام"، الجناح العسكري لحركة حماس.