سلسلة غارات "إسرائيلية" على بلدة الضهيرة وطير حرفا بالجنوب اللبناني

غزة - فلسطين أون لاين

شن طيران الاحتلال الحربي، ظهر اليوم الخميس، سلسلة غارات على بلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن طيران الاحتلال شن غارة على الضهيرة، تزامنت مع قصف استهدف أطراف بلدتي طيرحرفا والجبين.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت 7 بلدات حدودية جنوب لبنان، الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن القوات الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها المتوسطة، مصحوبة بقصف مدفعي متقطع على الأحياء السكنية لبلدات عديسة وكفركلا وبليدا.

كما تعرضت أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب وجبل اللبونة إلى قصف مدفعي إسرائيلي متقطع، حسب الوكالة.

من جهته، أعلن حزب الله، أمس الأربعاء، استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، فيما دوت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية للتحذير من "هجمات صاروخية وتسلل مسيرة".

ومنذ بداية القصف المتبادل، استشهد في لبنان 359 شخصًا على الأقل، بينهم 236 مقاتلا في حزب الله و70 مدنيًا، بحسب بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية.

يذكر أن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تشهد توترًا منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.