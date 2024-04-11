“عيدك في الجنة يا حبيبي”.. زوجة نجل إسماعيل هنية تودع زوجها وابنتيها بكلمات مؤثرة

غزة - فلسطين أون لاين

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للكلمات المؤثرة لزَوجة نجل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية، والتي أدمت قلوب كل من يسمعها.

وظهرت زوجة الشهيد حازم، وهي تودع زوجها حازم إسماعيل هنية، إلى جانب ابنتيها اللتين كانتا برفقته، وعدد من أشقائه، الذين استشهدوا في غارة للاحتلال استهدفت سيارتهم.

وقالت الزوجة المكلومة مخاطبة زوجها الشهيد “سلم على الرسول، سلم على الشهداء كلهم، وبإذن الله إحنا من الصابرين، وبإذن الله قدمتك لله، ويا رب تأجرني في مصيبتي وتخلفني خيرًا منها”.

وتضيف زوجة حازم إسماعيل هنية وهي تجلس أمام جثته: "قدَّمتك لله، والله يرحمكم، الله يسهّل عليك يا حافظ الكتاب، سلِّم على الرسول وسلِّموا على الشهداء، وإحنا من الصابرين".

ثم تابعت: "بإذن الله ذهبتم للنعيم، أنا أم شهيدات وزوجة شهيد، لا تناشدوا العرب؛ هم الأموات وأنتم الأحياء".

وقبل مواراتهم الثرى قالت: "رحمك الله يا أبو عمرو، عيدك في الجنة يا حبيبي، عيدكم في الجنة يمّا".

وفي السياق، تفاعل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديوهات للشهيد حازم هنية، نجل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح.



الفيديوهات التي تم التقاطها في وقت سابق - ليس هذا العام - تظهر نجل هنية وهو يؤم المصلين في مسجد الشيخ أحمد ياسين في مخيم الشاطئ غرب غزة.

والله الشهادة اصطفاء..

الامام الشهيد حازم هنية تقبله الله. pic.twitter.com/bJ7XXCTuQs — T𓂆 (@7_livv) April 10, 2024

في وقت سابقٍ الأربعاء، أفاد شهود عيان بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة كانت تقل أفراداً من عائلة هنية في مخيم الشاطئ في غزة، كانوا يتجولون لتهنئة سكان المخيم وأقاربهم بحلول عيد الفطر.

وذكر الشهود، أن الغارة دمرت السيارة بالكامل؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع من كان فيها.

فيما قالت مصادر طبية لـ"الأناضول"، إن القصف أسفر عن مقتل 3 من أبناء هنية هم: حازم وأمير ومحمد، وعدد من أبنائهم، إضافة إلى إصابة آخرين.

وتواصل إسرائيل الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".