مستوطنون يحرقون منزلًا ومركبة فلسطينية قرب مدينة نابلس

غزة - فلسطين أون لاين

أحرق مستوطنون، فجر الخميس، منزلا ومركبة فلسطينية قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال يعقوب عويس، رئيس مجلس اللبن الشرقية جنوب نابلس، إن مجموعة من المستوطنين تسللوا إلى أطراف البلدة، وأضرموا النار في مركبة ومنزل.

ولفت إلى، أن الأهالي تصدوا للمستوطنين الذين لاذوا بالفرار بعد أن خطوا شعارات باللغة العبرية على أحد المنازل.

وبالتزامن مع حرب متواصلة على غزة، زاد المستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، كما صعَّد الجيش الإسرائيلي عملياته؛ مما أدى إلى استشهاد 459 فلسطينيًا وإصابة نحو 4 آلاف و750 واعتقال 8 آلاف و145، حسب مصادر فلسطينية.