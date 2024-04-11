"اليونيسف" تعلن إصابة سيارة تابعة لها بـ "ذخيرة حيّة" شمال قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الخميس، تعرض سيارة تابعها لها للإصابة بذخيرة حية عندما كانت تنتظر الدخول إلى شمال قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال.

وقالت "اليونيسف" في بيان على منصة إكس: "بالأمس، أصيبت مركبة بالذخيرة الحية، كانت تنتظر الدخول إلى شمال غزة".

وأوضحت المنظمة أنها "تواصلت مع الجهات الإسرائيلية المختصة بشأن الحادث"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأضافت: "للأسف ما زال العاملون في المجال الانساني يواجهون المخاطر في تقديم المساعدات المنقذة للحياة".

وشددت اليونيسف أنه "ما لم تتم حماية العاملين في مجال المساعدات الانسانية، وفقا للقانون الدولي الإنساني، فلن تتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الأشخاص المحتاجين لها".

وتقيد "إسرائيل" إدخال المساعدات برا إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وتحذر المنظمات العاملة في غزة من استهداف موظفيها وتدعو الاحتلال إلى حمايتهم، تفاديًا لتكرار حادثة مقتل 7 من موظفي منظمة "المطبخ المركزي العاملي" بغارة إسرائيلية مطلع أبريل/نيسان الجاري وسط القطاع "رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من ستة أشهر عدوانًا وحشيًا على غزة، خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية؛ مما استدعى محاكمة "تل أبيب" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

المصدر / وكالات