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"المقاومة الإسلامية" في العراق تستهدف ميناء حيفا بطائرتين مسيّرتين

10 ابريل 2024 . الساعة 21:16 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

 أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان أصدرته فجر اليوم  الأربعاء، أنها استهدفت ميناء حيفا النفطي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بطائرتين مسيّرتين.

وقالت في البيان: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، صباح الأربعاء، ميناء حيفا النفطي  بأراضينا المحتلة".

وأضافت المقاومة أن عملية الاستهداف تمت بواسطة طائرتين مسيّرتين.

وأفادت في بيانها: "مستمرون بنهجنا في مقاومة الاحتلال نصرةً لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وتشن "المقاومة الإسلامية في العراق" هجمات ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي والقوات الأمريكية في سوريا والعراق، في إطار دعم المقاومة الفلسطينية، والرد على هجمات أمريكية استهدفت مواقع تابعة لهم.

ومنذ منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجومًا، وقد تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق" العديد منها.

#غزة #حيفا #العراق

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