"القوات المسلحة اليمنية" تستهدف 4 سفن "إسرائيلية" وأميركية في خليج عدن

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ القوات البحرية 4 عمليات عسكرية في خليج عدن، صباح الأربعاء، بالمسيّرات والصواريخ البحرية المناسبة، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وشملت العمليات استهداف سفينتين إسرائيليتين، الأولى هي "MSC Darwin"، والثانية هي "MSC Gina"، التي تم استهدافها مجدداً.

واستهدفت القوات المسلّحة اليمنية أيضاً سفينة "Maersk Yorktown" الأميركية. إلى جانب ذلك، تم استهداف سفينة حربية أميركية بعدد من الطائرات المسيّرة، كما أكد سريع.

وجدّد سريع تأكيد استمرار القوات المسلّحة اليمنية في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية، وتلك المرتبطة بالاحتلال والمتّجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، حتى وقف العدوان على قطاع غزة، ورفع الحصار عن أهله.

في بيان منفصل، قالت القوات اليمنية الأربعاء، إن استهداف أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، "يكشف حجم الفشل الميداني للجيش الإسرائيلي" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام، في منشور على منصة "إكس": "نعزي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في استشهاد ثلاثة من أبنائه، وعدد من أحفاده، جراء غارة عدوانية إسرائيلية".

وأضاف عبد السلام: "هذا الاستهداف يكشف حجم الفشل الإسرائيلي في الميدان"، في إشارة إلى المعارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

وتابع: "هذه التضحيات الكبيرة إلى جانب باقي أبناء غزة والضفة الغربية المحتلة إنما تعزز من صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الصلف الإسرائيلي".