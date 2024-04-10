فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"القيادي الذي يلتحم مع شعبه".. قادة وسياسيون يعلقون على جريمة اغتيال الاحتلال أبناء وأحفاد إسماعيل هنية

هكذا تلقى إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده بقصف في مخيم الشاطئ

الاحتلال يغتال 3 من أبناء رئيس حركة حماس إسماعيل هنية بقصف في غزة

صحف عالمية: نتنياهو يواجه "مستنقعًا" في قطاع غزة و"إسرائيل" ستحترق بالفعل

"في مقابر عشوائية" أم "أخفوا قسرًا".. 13 ألف فلسطيني بغزة في عداد المفقودين

احتراق منزل في بيتا جنوب نابلس استهدفه الاحتلال بقنابل الغاز

بعطر الشهداء وأنقاض الذكريات.. هكذا أدّى الغزّيون صلاة عيد الفطر

أكثر من 60 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة عيد الفطر في الأقصى

حماس: لتكنْ أيامُ العيد ميدانًا لتعزيز الصّمود والمقاومة حتى زوال الاحتلال

عقب صلاة عيد الفطر.. مظاهرات حاشدة قرب السفارة "الإسرائيلية" في الأردن

وتعلق على اغتيال أبناء إسماعيل هنية

"القوات المسلحة اليمنية" تستهدف 4 سفن "إسرائيلية" وأميركية في خليج عدن

10 ابريل 2024 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
...
f740f40c-c5a3-4da8-91cd-5b37e1889921.jpeg
غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ القوات البحرية 4 عمليات عسكرية في خليج عدن، صباح الأربعاء، بالمسيّرات والصواريخ البحرية المناسبة، وذلك انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ورداً على العدوان الأميركي - البريطاني على اليمن.

وشملت العمليات استهداف سفينتين إسرائيليتين، الأولى هي "MSC Darwin"، والثانية هي "MSC Gina"، التي تم استهدافها مجدداً.

واستهدفت القوات المسلّحة اليمنية أيضاً سفينة "Maersk Yorktown" الأميركية. إلى جانب ذلك، تم استهداف سفينة حربية أميركية بعدد من الطائرات المسيّرة، كما أكد سريع.

وجدّد سريع تأكيد استمرار القوات المسلّحة اليمنية في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية، وتلك المرتبطة بالاحتلال والمتّجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، حتى وقف العدوان على قطاع غزة، ورفع الحصار عن أهله.

في بيان منفصل، قالت القوات اليمنية الأربعاء، إن استهداف أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، "يكشف حجم الفشل الميداني للجيش الإسرائيلي" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام، في منشور على منصة "إكس": "نعزي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في استشهاد ثلاثة من أبنائه، وعدد من أحفاده، جراء غارة عدوانية إسرائيلية".

وأضاف عبد السلام: "هذا الاستهداف يكشف حجم الفشل الإسرائيلي في الميدان"، في إشارة إلى المعارك مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

وتابع: "هذه التضحيات الكبيرة إلى جانب باقي أبناء غزة والضفة الغربية المحتلة إنما تعزز من صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الصلف الإسرائيلي".

#غزة #اليمن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة