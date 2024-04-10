احتراق منزل في بيتا جنوب نابلس استهدفه الاحتلال بقنابل الغاز

غزة - فلسطين أون لاين

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل الفلسطينيين في بلدة بيتا جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع النيران في أحدها.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من آليات الاحتلال العسكرية اقتحمت بلدة بيتا بعد ظهر اليوم، وشرع جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين في البلدة، ما أدى إلى اندلاع النيران في أحد المنازل جراء قنابل الغاز، واحتراق جزء من المنزل.

وذكرت أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني هرعت إلى المكان، وتمكنت من إخماد الحريق.