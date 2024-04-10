"أُمرنا أن نقتل الجميع بما فيهم أسرانا".. ضباط "إسرائيليون" يعترفون بتفاصيل جديدة حول يوم 7 أكتوبر

غزة - فلسطين أون لاين

كشف موقع القناة 12 العبرية، اعترافات "مهمة" لضباط القوات "الإسرائيلية" أمام سكان "نير عوز" تتعلق بتفاصيل المهمة التي تلقوها في يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واعترف الضباط، أنهم تلقوا أوامر "صارمة"لاستهداف وقتل أي شخص على متن أي مركبة تغادر "الكيبوتس" باتجاه قطاع غزة في ذلك اليوم، وكان من شأن تلك المهمة أن تودي بحياة الأسرى "الإسرائيليين" الذين كانوا في طريقهم إلى غزة مخطوفين على يد المقاومة، في حال إتمام الطيارين لمهمتهم حتى النهاية.

وبعد أن عاد بعض الأسرى من الأسر، تلقّت أسرهم دعوةً إلى قاعدة تل نوف من أجل الاستماع إلى نتائج التحقيق الذي أجرته القوات الجوية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بغلاف غزة. ودخلت عائلة تلو الأخرى من أجل الاستماع لما حدث في ذلك.

وقالت الصحيفة إن ضباط القوات الجوية أخبروا العائلات بأن طيّاري المروحيات الهجومية تلقوا الأوامر "بضرب" أي مركبة تغادر الكيبوتس "إذا كان يُشتبه في أنها تحمل مقاومين فلسطينيين، وتعرضت أسيرة للقتل بواسطة نيران جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وهي إفرات كاتس.

وتابعت: "اكتشف الأسرى الذين استمعوا إلى الضباط أن ثمانيةً منهم نجوا "بأعجوبة" من نيران الرشاشات الصهيونية. حيث أطلق الطيارون النار على مركبة تُشبه "التوك توك" كان المقاومون يتحركون بها مع تسعة من الأسرى. وأطلق الرشاش الآلي نحو 170 رصاصةً عليهم في 20 ثانية، ما أسفر عن استشهاد ستة من المقاومين مع "إفرات كاتس". ولم تكن لدى الطيارين أدنى فكرة عن ركاب المركبة، كما عرضوا على الأسر صوراً من المروحية تُظهر المركبة في شكل كتلة سوداء واحدة، ولم يكن من الممكن تمييز هوية الموجودين على متنها".

وبعد إطلاق النار صوب "التوك توك"، كان على المروحية أن تعود إلى "نير عوز" سريعاً من أجل مهمةٍ أخرى كُلِّفَت بها، ولهذا نجح رجال المقاومة، الناجون، في الفرار بالأسرى إلى قطاع غزة.

وفي تلك الأثناء، خرج من "نير عوز" جرار يحمل المزيد من المقاومين على متنه مع ثلاثة أسرى آخرين على الأقل، وأدرك الأسرى أن استدعاء المروحية لمهمة أخرى هو الذي أنقذهم من نيرانها على الأرجح.

ومن جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه سيواصل التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما في ذلك ما جرى في "نير عوز". وعند انتهاء التحقيقات، سيجري عرض النتائج على العامة بشفافية.