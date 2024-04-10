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عقب صلاة عيد الفطر.. مظاهرات حاشدة قرب السفارة "الإسرائيلية" في الأردن

10 ابريل 2024 . الساعة 14:36 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

خرج آلاف الأردنيين، اليوم الأربعاء، عقب أدائهم صلاة العيد، إلى مظاهرات حاشدة دعمًا لغزة وتنديدًا للعدوان الصهيوني المتواصل منذ 187 يومًا على التوالي.

واحتشد المتظاهرون قرب سفارة الاحتلال "الإسرائيلي" في العاصمة عمان، وسط هتافات تضامنية:  "جانا العيد وجانا العيد "إحنا وغزة إيد بإيد".

 

ويشهد الأردن منذ بدء العدوان على غزة فعاليات وتظاهرات شبه يومية دعمًا للمقاومة وتنديدًا بالجرائم "الإسرائيلية"، وسط مطالبات شعبية للحكومة بقطع العلاقات مع الاحتلال "الإسرائيلي" وإلغاء اتفاقية السلام معه وإغلاق سفارته في عمان.

وقبل أسبوعين تصاعد الحراك الأردني ضد السفارة "الإسرائيلية" في عمان، ما أدى إلى صدامات مع قوات الأمن واعتقال العشرات من الناشطين والمتظاهرين، كان آخرهم اعتقال الناشطة الستينية نداء الأمعري (أم حسام)، وأفرجوا عنها بكفالة، بعد موجة من الغضب والاستهجان.

#الأردن #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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