"الإعلامي الحكومي": ارتكاب الاحتلال للمجازر "الدامية" في عيد الفطر استخفاف واضح بمشاعر المسلمين

غزة - فلسطين أون لاين

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، أن مواصلة الاحتلال الصهيوني في ارتكاب المجازر الدامية بحق شعبنا في أيام عيد الفطر، فيها استخفاف واضح بمشاعر المسلمين وبمشاعر شعبنا الفلسطيني.

وقال "الإعلامي الحكومي" في بيان صحفي، " يستقبل قطاع غزة عيد الفطر السعيد بمزيد من الحزن والأسى والألم، في ظل استمرار الجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، واستمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وارتفاع أعداد الشهداء والجرحى ومواصلة قصف المنازل والمؤسسات المدنية، والتي كان آخرها ارتكاب الاحتلال ليلة العيد مجزرة مروعة وفظيعة بحق عائلة أبو يوسف والتي راح ضحيتها 14 شهيداً".

وأشار إلى أن الاحتلال ما يزال يمارس أعماله الإجرامية والعسكرية من صبيحة يوم العيد من خلال تحليق طائراته الحربية في أجواء قطاع غزة وقصف دباباته للقذائف بشكل متواصل، مؤكدًا أن هذه الهمجية فيها استخفاف واضح بمشاعر المسلمين وبمشاعر شعبنا الفلسطيني.

وتابع: : تمكّن الاحتلال من قتل فرحة العيد في قطاع غزة وحرم الأطفال والنساء وأهالي قطاع غزة من الاحتفال بأجواء عيد الفطر المبارك ومسح أجوائه الجميلة.

وحمّل "الإعلامي الحكومي" المسؤولية إلى الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً، فلا يزالون يمنحون الاحتلال الضوء الأخضر والسلاح والعتاد العسكري، ويشاركون وينخرطون في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وكذلك المجتمع الدولي الذي فشل في وقف هذه الحرب لأكثر من 3 مرات متواصلة، وأيضاً الاحتلال "الإسرائيلي" الذي مازال يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء والنازحين.

وطالب كل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب الإجرامية على قطاع غزة بكل السبل والطرق، والضغط على الاحتلال المجرم لوقف عدوانه المستمر على كل ما هو فلسطيني ووقف حرب التطهير العرقي المتواصلة.