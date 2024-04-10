بعطر الشهداء وأنقاض الذكريات.. هكذا أدّى الغزّيون صلاة عيد الفطر

غزة - فلسطين أون لاين

أدّى مئات المواطنين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر على أنقاض المساجد، وفي ساحات المشافي المُنهكة، وفي الطرقات المخضّبة برائحة الدماء، وقرب بيوتهم التي لازالت تحتضن في جوفها جثامين شهدائهم.

وعلى صوت الطائرات، ودوي الانفجارات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توافُد المصلين في قطاع غزة، لأداء صلاة عيد الفطر برفقة أبنائهم وذويهم.

وأدّى المصلون في مدينة رفح المكتظة بأكثر من مليون و200 نازح صلاة العيد، على أنقاض مسجد الفاروق الذي دمّره الاحتلال الصهيوني خلال الأشهر الماضية.

فيما أدّى بعض النازحين صلاتهم في خيام النزوح، قرب الحدود الفلسطينية المصرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي غزة الصامدة، أدّى المواطنون صلاة العيد في مدارس الإيواء التي نزحوا إليها بعد أن قصف الاحتلال منازلهم ومنازل ذويهم، خلال الغارات الصهيونية المتواصلة منذ 187 يومًا.

ودعا خطباء المساجد إلى التكافل والتراحم خلال العيد والصبر واللجوء إلى الله لتفريج الكرب وإنهاء العدوان.



