فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خلال 24 ساعة.. 7 مواجهات في الضّفة الغربية والقدس المحتلة

وسط اقتحامات واعتقالات.. الاحتلال يعرقل حركة المواطنين المتجهين لأداء صلاة عيد الفطر في الضفة الغربية

حماس: لتكنْ أيامُ العيد ميدانًا لتعزيز الصّمود والمقاومة حتى زوال الاحتلال

أكثر من 60 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة عيد الفطر في الأقصى

في صباح العيد.. مجزرة في النصيرات وغارات متواصلة على غزة

الأمم المتحدة: ساعدنا بمراسم دفن كريمة لـ "جثث مجهولة الهوية" في مستشفى الشفاء

خبير عسكري يوضح: 3 سيناريوهات لانسحاب القوات "الإسرائيلية" من غزة تصبّ لصالح المقاومة

كيف تهدد "القيود التركية" الجديدة على التصدير للاحتلال سوق العقارات؟

"عملية من الطراز الفاخر".. "القسام" تبث لقطات مثيرة لـ "كمين الزنة" وتبعث رسالة لـ "نتنياهو"

مستشار الرئيس التركي السابق لـ "فلسطين أون لاين": رزمة عقوبات أقرّتها أنقرة ضد الاحتلال وأخرى في طريقها

من بينهم عمليات إطلاق نار واشتباكات "مسلّحة"..

خلال 24 ساعة.. 7 مواجهات في الضّفة الغربية والقدس المحتلة

10 ابريل 2024 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتيبة جنين، اليوم الأربعاء، أنها تمكّنت من استهداف سيارة في مستوطنة (دوثان) جنوب جنين.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: إن مقاوميها أطلقوا النار تجاه سيارة المستوطنين واشتبكوا مع النقطة العسكرية التابعه للمستوطنة وعاد المنفذون لقواعدهم بسلام.

واندلعت عدة مواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم عدة مدن في الضفة الغربية، من بينهم طولكرم، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، وبلدة بيت أمر شمال الخليل.

وسُجّل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مواجهات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، 3 منها اشتباكات مسلحة خلال اقتحام العيساوية في القدس، ومخيم بلاطة، وإطلاق النار على مستوطنة حرميش في جنين، و1 إلقاء عبوات ناسفة، و3 إلقاء حجارة واندلاع مواجهات.
 

 

#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة