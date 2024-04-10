خلال 24 ساعة.. 7 مواجهات في الضّفة الغربية والقدس المحتلة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتيبة جنين، اليوم الأربعاء، أنها تمكّنت من استهداف سيارة في مستوطنة (دوثان) جنوب جنين.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: إن مقاوميها أطلقوا النار تجاه سيارة المستوطنين واشتبكوا مع النقطة العسكرية التابعه للمستوطنة وعاد المنفذون لقواعدهم بسلام.

واندلعت عدة مواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم عدة مدن في الضفة الغربية، من بينهم طولكرم، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، وبلدة بيت أمر شمال الخليل.

وسُجّل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 مواجهات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، 3 منها اشتباكات مسلحة خلال اقتحام العيساوية في القدس، ومخيم بلاطة، وإطلاق النار على مستوطنة حرميش في جنين، و1 إلقاء عبوات ناسفة، و3 إلقاء حجارة واندلاع مواجهات.

