وسط اقتحامات واعتقالات.. الاحتلال يعرقل حركة المواطنين المتجهين لأداء صلاة عيد الفطر في الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها عمليات اعتقال همجية طالت عددًا من الشبان.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال، عدة قرى شمال شرق جنين، من بينهم: قرى الجلمة، وبيت قاد، جلبون، وفقوعة، وعرانة ودير غزالة، وعرانة، شمال شرق جنين، وبلدة عانين غربي المدينة.

وداهمت القوات الصهيونية أحياء القرى، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة، وسط حملات تفتيش واسعة للمواطنين.

كما داهم الجنود منزل الشاب نضال زكارنة وعاثوا فيه خرابًا.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، أحياء وشوارع المدينة، وعرقلت حركة المواطنين المتجهين لأداء صلاة عيد الفطر.

واعتقلت القوات الصهيونية، عددًا من الشبان، عُرف من بينهم: رامي الطياح، وبشار الكرمي، وتامر وشقيقه محمد سكر، وفادي العموري، ورامي الزنادي، واحمد الحاج صالح، ومحمد نوفل.

في قلقيلية، حلّقت طائرات الاستطلاع الصهيونية في سماء بلدة عزون شرق المدينة، عقب اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء في البلدة.

كما نشرت القوات فرق راجلة في عدة أماكن وانسحبت منها دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.

في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الطفل محمد منير أبو دياب بعد مداهمة منزله في حي رأس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بالإضافة إلى اعتقالها طفلين وشاب من الحي ذاته.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمرو منير الصيفي من بلدة تل غربي نابلس خلال حملة دهم في البلدة. كما اعتقلت الشاب عبدالرحمن رضا طلال سمارة من قرية بيت مرين شمال غرب نابلس.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت ريما والنبي صالح، واعتقلت الشاب خير حسين البرغوثي.