أكثر من 60 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة عيد الفطر في الأقصى

غزة - فلسطين أون لاين

أدّى أكثر من 60 ألف مصلٍ، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال.

ومنذ ساعات الصباح، توافد المواطنون من كافة أنحاء القدس الشريف، لأداء صلاة العيد.

وذكرت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس أن عددًا من المواطنين ممن أبعدتهم سلطات الاحتلال قسرا عن الاقصى، أدوا صلاة العيد، في الشوارع المحيطة بالمسجد.

يشار إلى أن إجراءات الاحتلال المتعنتة تتسبب في انخفاض أعداد المصلين بالمسجد الأقصى جراء منع مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، وإقامة عشرات الحواجز في مختلف حاراتها، وعلى مداخلها، ومداخل أبواب المسجد المبارك.

يُذكر أن جماعات الهيكل المزعوم تستعد لتنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، يوم الأحد القادم.