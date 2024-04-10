غزة - فلسطين أون لاين

كان من المفترض أن يكون سعيدًا، بصوت التكبيرات، وضجيج البيوت، ولمة الأحباب على فطور العيد الأول، وتخطيطات الصغار بعد استلامهم العيدية، هكذا كانت تستقبل غزة عيد الفطر السعيد، إلا أن هذا العام جاء العيد مخضبًا بالدماء، ممزوجًا بقهر الأمهات، وبكاء اليتامى، وحسرة الأحبة على أبنائهم مجهولي المصير. إنها الحرب التي لم تفرق بين كبير وصغير، فهل ستفرق بين رمضان أو العيد؟

تدخل اليوم حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 187 على التوالي، وسط ارتفاع كبير في أعداد الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتقاء 122 شهيدًا و56 إصابة في قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 33482 شهيدًا، و76049 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

في غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال، ظهر اليوم، مناطق شرق حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، مع أول ايام عيد الفطر، ودّعت عائلات فلسطينية 17 شهيداً بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة جراء قصف الاحتلال منزلين لعائلة "أبو يوسف" و"أبو عبده" في مخيم بالنصيرات وسط قطاع غزة.

في خان يونس، يواصل النازحون عودتهم إلى المدينة، بعد انسحاب الاحتلال الصهيوني منها، بعد الدمار الكبير الذي خلفه في بيوت المواطنين والممتلكات العامة، والبنية التحتية.

التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة، فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني، منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم، جرائم دامية ضد العائلات الآمنة في غزة.

في النصيرات، ارتكب الاحتلال مجزرة بحق عائلة "أبو يوسف" قرب مسجد أبو عبيدة في مخيم النصيرات، ما أدى إلى ارتقاء 14 شهيدًا وإصابة آخرين.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في محيط شركة الطاقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق بشكل مكثف متواصل في المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات.

في شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا مكتظًا بالسكان يعود لعائلة "عسلية"، في شارع السكة شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين.

كما شن الطيران الحربي غارات عنيفة على عدة مناطق متفرقة في مخيم جباليا شمال القطاع.

في غزة، قصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وواصلت الطائرات الحربية شن غاراتها على المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.