فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة بغزة: 122 شهيدًا و 56 إصابة خلال الساعات الماضية

"أُمرنا أن نقتل الجميع بما فيهم أسرانا".. ضباط "إسرائيليون" يعترفون بتفاصيل جديدة حول يوم 7 أكتوبر

عقب صلاة عيد الفطر.. مظاهرات حاشدة قرب السفارة "الإسرائيلية" في الأردن

"الإعلامي الحكومي": ارتكاب الاحتلال للمجازر "الدامية" في عيد الفطر استخفاف واضح بمشاعر المسلمين

جثث "مقطّعة" وأخرى "متحللة" بالكامل.. هذا ما شاهده الأطباء وطواقم "الإنقاذ" خلال عملية انتشال الشهداء في مجمع الشفاء الطبي

بايدن يوجّه انتقادات لنتنياهو والبيت الأبيض يصرّح: لقد هدد الاحتلال بعواقب "وخيمة"!

بعطر الشهداء وأنقاض الذكريات.. هكذا أدّى الغزّيون صلاة عيد الفطر

خلال 24 ساعة.. 7 مواجهات في الضّفة الغربية والقدس المحتلة

وسط اقتحامات واعتقالات.. الاحتلال يعرقل حركة المواطنين المتجهين لأداء صلاة عيد الفطر في الضفة الغربية

حماس: لتكنْ أيامُ العيد ميدانًا لتعزيز الصّمود والمقاومة حتى زوال الاحتلال

آخر التطورات..

محدث بالفيديو والصور في اليوم الأول لعيد الفطر.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

10 ابريل 2024 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

كان من المفترض أن يكون سعيدًا، بصوت التكبيرات، وضجيج البيوت، ولمة الأحباب على فطور العيد الأول، وتخطيطات الصغار بعد استلامهم العيدية، هكذا كانت تستقبل غزة عيد الفطر السعيد، إلا أن هذا العام جاء العيد مخضبًا بالدماء، ممزوجًا بقهر الأمهات، وبكاء اليتامى، وحسرة الأحبة على أبنائهم مجهولي المصير. إنها الحرب التي لم تفرق بين كبير وصغير، فهل ستفرق بين رمضان أو العيد؟

تدخل اليوم حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 187 على التوالي، وسط ارتفاع كبير في أعداد الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتقاء 122 شهيدًا و56 إصابة في قصف صهيوني استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 33482 شهيدًا، و76049 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي. 

التطورات الميدانية الأخيرة

في غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال، ظهر اليوم، مناطق  شرق حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، مع أول ايام عيد الفطر، ودّعت عائلات فلسطينية  17 شهيداً بمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة جراء قصف الاحتلال منزلين لعائلة "أبو يوسف" و"أبو عبده" في مخيم بالنصيرات وسط قطاع غزة.

في خان يونس، يواصل النازحون عودتهم إلى المدينة، بعد انسحاب الاحتلال الصهيوني منها، بعد الدمار الكبير الذي خلفه في بيوت المواطنين والممتلكات العامة، والبنية التحتية.

التطورات الميدانية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة، فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني، منذ الليلة الماضية حتى صباح اليوم، جرائم دامية ضد العائلات الآمنة في غزة.

في النصيرات، ارتكب الاحتلال مجزرة بحق عائلة "أبو يوسف" قرب مسجد أبو عبيدة في مخيم النصيرات، ما أدى إلى ارتقاء 14 شهيدًا وإصابة آخرين.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في محيط شركة الطاقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق بشكل مكثف متواصل في المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات.

في شمال قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا مكتظًا بالسكان يعود لعائلة "عسلية"، في شارع السكة شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين.

كما شن الطيران الحربي غارات عنيفة على عدة مناطق متفرقة في مخيم جباليا شمال القطاع.

في غزة، قصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وواصلت الطائرات الحربية شن غاراتها على المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

 

#الحرب على غزة #عيد الفطر #طوفان الأقصى #حرب الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة