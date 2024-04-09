الأمم المتحدة: ساعدنا بمراسم دفن كريمة لـ "جثث مجهولة الهوية" في مستشفى الشفاء

غزة - فلسطين أون لاين

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إن "مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى وكالات أخرى، ساعدوا بتنظيم مراسم دفن كريمة لضحايا وجثث مجهولة الهوية في مستشفى الشفاء، عقب انتهاء الحصار الإسرائيلي هناك الأسبوع الماضي".

وأضافت الأمم المتحدة، أن "المكتب الأممي للأعمال المتعلقة بالألغام، وإدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن، ساعدا وزارة الصحة الفلسطينية بعمليات الدفن المناسبة، سواء في الموقع أو في مكان قريب".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غيبريسوس من جابنه، إن "الجثث كانت في السابق ملقاة تحت التراب أو تحت الأغطية البلاستيكية"، مستدركا أن "الدفن الكريم يسمح بالتعرف عليها لاحقا من خلال فحوصات الطب الشرعي، مما يمنح بعض العزاء لأحبائهم".

قال الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن طواقمه تمكّنت من انتشال جثامين 409 شهداء، حتى الآن، منذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من منطقتي خانيونس ومجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، الرائد محمود بصل، في تصريح صحفي أن المديرية العامة للدفاع المدني تُواصل مهامها في انتشال جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه ومحافظة خانيونس.

وأشار بصل إلى أن عمليات الانتشال تتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة ومؤسسات دولية.

وقال: " تمكّنا حتى اللحظة من انتشال جثامين 409 شهداء".

وأوضح بصل أن الدفاع المدني تلقى عددًا كبيرًا من الإشارات من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة تواجد قوات الاحتلال، مشيرًا إلى وجود حيث لا تزال عشرات الجثامين تحت الرمال والأنقاض.

ودعا الدفاع المدني، المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة، بالعمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر "حفارات"؛ للمساعدة في استخراج جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المهدمة.