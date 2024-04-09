الاحتلال يعترف بإصابة 6 عسكريين في معارك بقطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 6 عسكريين في معارك بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء الإعلان عن الإصابات الجديدة بعد إعلان جيش الاحتلال سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة، ما عدا كتيبة واحدة، وأنه لم يتبقَّ في غزة سوى لواء ناحال العامل في ممر نتساريم، وهو الممر الذي أقامه جيش الاحتلال لقطع الشمال عن الجنوب، بهدف منع سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع.

ويوم أمس أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مقر قيادة لواء ناحال في جيش الاحتلال العامل في محور نتساريم، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وبإعلان الجيش الإسرائيلي عن الإصابات الجديدة، يرتفع عدد جرحاه منذ بدء الحرب إلى 3208 ضباط وجنود، بينهم 1561 أصيبوا خلال العملية البرية.

ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن 263 ضابطا وجنديا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، بينهم 28 جراحهم خطيرة.