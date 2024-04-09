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50 يومًا من الإعداد

بالفيديو "عملية من الطراز الفاخر".. "القسام" تبث لقطات مثيرة لـ "كمين الزنة" وتبعث رسالة لـ "نتنياهو"

09 ابريل 2024 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد استهداف جنودًا وآليات إسرائيلية من النقطة صفر، في منطقة الزنّة، شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مكبدةً الاحتلال خسائر فادحة تجاوزت حصيلة القتلى بـ "الكمين النوعي" الـ 14 جنديًا "إسرائيليًا".

وتظهر اللقطات، عناصر من القسام، خلال اجتماع، لرسم خطة الكمين على الورق، وتوزيع المهام بين المقاتلين واختيار مناطق التفخيخ، للإيقاع بجنود الاحتلال.
وقام عناصر القسام، بنص كاميرات مراقبة، بين ركام عدد من المنازل، إضافة إلى زراعة ألغام وعبوات ناسفة لقتل الجنود بعد هروبهم. 

وتظهر المقاطع، قدوم قوة للاحتلال، إلى موقع الكمين، وخلال لحظات تم قتل 3 من الجنود، بعد فتح نيران الرشاشات عليهم، وسماع صراخ مصابين آخر في المشهد. كما فجر المقاتلون منزلا مفخخًا، بعد هروب قوة أخرى للاحتلال، إليه وقتل عدد آخر فضلا عن استهداف دبابتين وتفجيرهما بقذيفتي الياسين 105.

ويظهر بأحد لمقاطع،  رسالة قيادي ميداني في كتائب القسام قبل "كمين الأبرار" المركب في الزنة شرق خانيونس، وهو يخاطب حكومة الاحتلال، مؤكدًا على أن "ألقسام في جعبته الكثير من العمليات النوعية.

وقال مصدر قيادي في القسام، في تصريحات، إن ما يظهر في المشاهد المصورة جانب من العملية وما حدث ولم يتم توثيقه أكبر بكثير، موضحًا "أنه تم الإعداد والتجهيز لهذا الكمين طوال ٥٠ يومًا في منطقة الزنة، وذلك "وفق معلومات استخبارية ورصد مكثف حددنا مسار عودة جنود وآليات العدو وأعددنا الكمين".

#غزة #خانيونس

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